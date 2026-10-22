MotoGP Avustralya GP

Miller’dan MotoGP kariyerine esprili bakış: “Ne yapılmaması gerektiğini gösterdim”

Gelecek sezon WSBK’ye geçmeye hazırlanan Avustralyalı sürücü Jack Miller, MotoGP kariyerinin kendi evindeki son yarışı öncesinde samimi açıklamalar yaptı.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 22 Eki 2026 07:50

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Jack Miller, Pramac

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Gelecek sezondan itibaren WSBK’de mücadele edecek Pramac Yamaha sürücüsü Jack Miller, Phillip Island’daki duygusal vedası öncesinde MotoGP gridindeki "sınıfın palyaçosu" rolünü mizahi bir dille değerlendirdi. Motegi’de Alex Rins’i pite taşırken yaptığı tek tekerlek üstünde durma şovuyla taraftarları eğlendiren Avustralyalı sürücü, arkasında nasıl bir miras bıraktığı sorusuna kendine has espri anlayışıyla yanıt verdi.

MotoGP'de Honda, Ducati ve KTM ile 23 kez podyuma çıkıp 4 galibiyet elde eden Miller, padoğun en renkli isimlerinden biri olarak anılması hakkında şu değerlendirmeyi yaptı: "Bu rolü kimsenin üstlenmek isteyeceğinden emin değilim! Bu tıpkı sınıfın palyaçosu olmak gibi. Yine de birileri çıkıp bu rolü üstlenecektir.”

"Arkamda bıraktığım şey, gelecekte ne yapılmaması gerektiğinin uzun bir listesi!"

“Gerçekten inanılmaz bir yolculuktu. 12 yıl boyunca burada nasıl kalabildiğimi ben de anlamıyorum ama başardım. Bu açıdan kendimi oldukça şanslı hissediyorum.”

İlk kez 2009 yılında 125cc kategorisinde adım attığı Phillip Island pistinin takvimdeki en ikonik noktalardan biri olduğunu vurgulayan Avustralyalı sürücü, pistin sürüş karakteristiğini ve yarattığı duygusal atmosferi şu sözlerle aktardı: "Duygular doğal olarak çok yüksek. 2009'da 125cc motorla bir Grand Prix pistine ilk çıktığımda 'Bu kadar alanla ne yapacağım ben?' diye düşündüğümü hatırlıyorum.”

“Burası olağanüstü bir yer ve MotoGP motosikletiyle bu pistte turlamak çok özel bir duygu.”

“Adeta motosikletle dans edersiniz; sallantıları, ön kaldırma eğilimini ve motorun rüzgarla nasıl mücadele ettiğini yönetmeye çalışırsınız. Asla tam anlamıyla hücum edemezsiniz, sürekli motorla oynarsınız ve bu da sürüşü çok daha eğlenceli hale getirir.”

Phillip Island'ın değişken hava koşullarına değinen ve haftanın geri kalanında yağmur beklentisine olumlu yaklaşan Miller, Yamaha ile ıslak zeminin kendileri için bir avantaja dönüşebileceğini belirtti: "Phillip Island değişken hava koşullarıyla kendine yakışır bir veda sunuyor gibi görünüyor. Şu an için biraz yağmur bizim açımızdan gayet iyi olabilir.”

“Yağmur bu hafta sonu en büyük dostumuz olacak. Phillip Island, motosikletiniz mükemmel çalışmasa bile sürücü olarak fark yaratabileceğiniz türden bir pist. Motosikletimizin viraj dönüşleri oldukça iyi, bu yüzden ritmimiz yakalayabilirsek şansımız olabilir.”

Zayıf olduğumuz noktalar ise dördüncü, beşinci ve altıncı vitesler; ne yazık ki bu pistte tam olarak bu vitesleri çok sık kullanıyoruz. İşte bu yüzden şu an tamamen Doğa Ana'ya sırtımı yaslamış durumdayım."

Evindeki bu özel veda yarışı için tasarlanan özel kask ve tulumla piste çıkacak Jack Miller'ın Pramac Yamaha'daki takım arkadaşı Toprak Razgatlıoğlu ise Mandalika'da yaşadığı sakatlık nedeniyle geçireceği ameliyat öncesinde bu yarışa katılamayacak.

2026 sezonunun kalan bölümünü kapatmak zorunda kalan temsilcimizin yerine Yamaha test sürücüsü Augusto Fernández mücadele edecek.

WSBK'e geçişi nedeniyle MotoGP takvimine veda eden Miller, yeni serinin 2027 sezon açılışı kapsamında Phillip Island pistine tekrar geri dönecek.

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- Motorsport.com Ekibi

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