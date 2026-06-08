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MotoGP Macaristan GP

Miller’dan güvenlik çağrısı: "Start cihazlarını söküp atın"

Macaristan yarışının ilk virajındaki zincirleme kazaya şahitlik eden Toprak'ın takım arkadaşı Jack Miller, motosikletlerdeki kalkış ayar cihazlarını eleştir.

Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
Jack Miller, Pramac Racing

Jack Miller, Pramac Racing

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Macaristan GP'sinin ilk virajında Jorge Martin’in kontrolünü kaybederek neden olduğu ve beş pilotun etkilendiği kazanın hemen arkasında yer alan ve olaydan son anda kurtulan Jack Miller, kazanın perde arkasına dair bir iddia ortaya attı. 

Yarışın bir bölümünü dördüncü sırada götüren ancak lastik aşınması yüzünden damalı bayrağı sekizinci sırada geçen tecrübeli pilot, kazanın sorumlusunun sürücüler değil, motosikletlerin ön tarafını alçaltan start cihazları olduğunu savundu: “Barselona'dan beri, yani ilk virajda benzer iki kaza gördüğümüzden beri aynı şeyi söylüyorum: Bu start cihazlarını söküp atın, herkes eşit şartlarda yarışsın.” 

Jack Miller, Pramac Racing

Jack Miller, Pramac Racing

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

“Sonuçta burada tamamen doğal olmayan bir hareket yapıyoruz. Özellikle Balaton’un ilk virajındaki yeni asfalt çok kaygandı. Ön tekerleği kilitlemeden, start cihazının kilidini açacak kadar ağırlık transferi yakalamak zaten mümkün değildi. "

“Dolayısıyla bence bu, cihaz kaynaklı bir başka kaza olarak kayıtlara geçmeli.”

“Eğer bu sistem kalkarsa herkes yine eşit olacak ama hayatımız kolaylaşacak. Şu an hepimiz aynı gemideyiz ama gemi eskisinden 30 km/s daha hızlı gidiyor.” 

“İlk viraja eskisinden 15-20 km/s daha süratli gelip, tamamen yapay bir frenleme manevrası yapmak zorunda kalıyoruz."

Jack Miller, Pramac Racing

Jack Miller, Pramac Racing

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Cuma gününden beri sürücülerin en büyük şikayet noktası olan ilk virajdaki yeni asfalt hakkında da konuşan Miller, MotoGP yönetiminin bile bu durumdan haberdar olmadığını belirtti: "MotoGP yetkilileri bize, pistin o bölümünün yeniden asfaltlandığından haberleri olmadığını açıkladılar.” 

“Grand prix hafta sonuna bu kadar kısa bir süre kala böyle bir işe girişmek akıl kârı değil.” 

“Pist yönetimi durumu düzeltmek için elinden geleni yapmaya çalışmış ama yeni asfaltın oturması zaman alır ve onların yeterli zamanı yoktu."

 

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