Miller: “Sürücülerin yeni motosiklete alışmaları iki-üç yıl alıyor”

Miller, 2018’in başında Honda’dan Ducati’ye geçmiş ve 2019’un son altı yarışında üç podyum alarak Desmosedici motosikleti ile iyi bir performans göstermişti.

Avustralyalı sürücü, son yıllarda MotoGP’de motosiklet değiştirdikten sonra oldukça başarılı olan az sayıdaki sürücülerden biri olarak gösteriliyor. Honda’ya geçen Jorge Lorenzo ve KTM’e geçen Johann Zarco bu sene bu konuda başarılı olamadılar.

Lorenzo’nun durumu konusunda yorum yapan Miller, emekliliğini açıklayan sürücünün “kesinlikle beceriksiz olmadığını” vurguladı.

Miller, “MotoGP’nin bu zamanlarında motosiklet değiştirmek zor.”

“Önceki zamanlara göre farklı. Alışmak için iki, üç seneye ihtiyacınız olduğunu düşünüyorum. Ve 30’lu yaşlara geldiğinizde iki-üç sene uzun bir süre oluyor. Tabii Valentino Rossi değilseniz…”

“Bu çok zor. Çünkü en önemli şey, her motosiklette lastiklerin nasıl çalıştığını anlamak, motosikletlerin nasıl çalıştığını anlamak, güçlü taraflarının ne olduğunu anlamaktır. Ve bunları kış testlerinde yapamazsınız.”

“Yarışmanız gerekir, tecrübe edinmeniz gerekir ve bunu yapması zordur.” şeklinde konuştu.

2021’de gridin yeniden şekillenmesini bekleyen Miller, hedefinin fabrika Ducati takımına geçmek olduğunu söyledi.

“Ana hedefim fabrika Ducati’ye geçmek. Eğer oraya gidemezsem, elbette diğer koltuklara da bakacağım.”

“Sözleşmelerinin son yıllarını geçirecek olan bazı sürücüler var, yeni kanların geldiğini görmek oldukça güzel. Herkes eski çocukları görmek istiyor, ancak bazı yeni çocukların gelip iyi iş yapmasını görmek de güzel.”

Yardımcı editör: Matteo Nugnes