Miller, yeni MotoGP sözleşmesi imzalamaya 'hevesli değil'

Miller gelecek yıl fabrika KTM takımında yarışmayacak. Avusturyalı marka İtalya Grand Prix'si öncesinde çaylak Pedro Acosta'nın çok yıllık bir sözleşmenin parçası olarak onun yerine terfi edeceğini açıkladı.

Acosta'nın Tech3 GasGas'taki etkileyici formu sayesinde fabrika koltuğuna yükselmesi beklenirken, bu duyuru aynı zamanda Miller'ın 2024'teki zorlu sonuçlarının ardından geldi.

Avustralyalı, sezonun ilk yedi yarışında ilk 10 içinde sadece bir finiş görebildi ve Portekiz'de Ducati ikilisi Marc Marquez ve Francesco Bagnaia'nın önünde yarışırken çarpıştığı yarışı beşinci sırada tamamladı.

Dördüncü sıradaki Acosta'nın 101 ve yedinci sıradaki takım arkadaşı Brad Binder'in 85 puanına karşılık, şampiyonada sadece 27 puanla 16. sırada yer alıyor.

Bu durum göz önüne alındığında, 29 yaşındaki pilot şu anda önceliğinin sezon sonundan sonraki geleceğini güvence altına almaktan ziyade RC16'da sonuç almak olduğunu söylüyor.

Acosta'nın imzasının pozisyonunu daha da netleştirip netleştirmediği sorusuna Miller şu yanıtı verdi: "Pek sayılmaz. İşim şu anda bir sır."

"Açıkçası bu KTM için net bir karar. Acosta tüm yıl boyunca yaptığı gibi harika bir iş çıkarıyor. O inanılmaz bir çaylak. Hepimizin bildiği gibi jenerasyonluk bir yetenek, bu yüzden bunu yapmaları mantıklı."

"Açıkçası, şu ana kadar elde ettiğim sonuçlarla herhangi bir kağıt parçasını imzalamaya hevesli değilim. Beni yanlış anlamayın, bana bir sözleşme vermek için sıraya girmiş büyük bir liste yok."

"Ama bir yerimiz olacak, çok stresli değilim.

"Dediğim gibi, şu anda bir araçla sözleşme imzalamaya hevesli değilim. Kendime biraz daha yardımcı olmak için biraz daha iyi sonuçlar almayı tercih ederim."

Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Geçtiğimiz Salı günü Autosport, Ducati'den Enea Bastianini'nin 2025 yılında KTM'nin kadrosuna katılacağı haberini verirken, İtalyan markasının ikinci fabrika koltuğuna Jorge Martin'in değil Marc Marquez'in oturacağının ortaya çıkmasının ardından sürücü piyasası çalkalanmaya devam ediyor.

KTM ayrıca önümüzdeki yıl gridde dört aynı fabrika motosikleti kullanmayı planlıyor ve Herve Poncharal'ın GasGas markalı Tech3 takımının Avusturyalı markanın yeni MotoGP yapısında nasıl bir rol oynayacağı belirsizliğini koruyor.

Bu durum, 2023'te KTM'ye katılan ve RC16'nın geliştirilmesinde perde arkasında önemli bir rol oynayan Miller'ın geleceği üzerinde de etkili olabilir.

Dört kez Grand Prix kazanan Miller, KTM'deki süresini uzatmasına olanak sağlayacağı için 2025'te şu anda Tech3 tarafından işletilen fabrika destekli GasGas takımına geçmeyi düşünmediğini açıkça belirtti.

Acosta'nın yerine geçeceği açıklanmadan önce konuşan Miller şunları söyledi: "Elbette başından beri Tech3'e katılmaktan mutlu olacağımı söyledim."

"Tech3'ün artık bir uydu takım olmadığına kesinlikle inanıyorum."

"Bu projeler zaman alır ve şu anda yaptığımız da bu. Bu yüzden iyi bir şey inşa ederken iniş çıkışlar yaşarsınız ve bu böyle devam eder."

"Odak noktam, motosikleti anlamam ve motosikleti geliştirmeye çalışmam hiçbir zaman bundan uzaklaşmadı."

"Pist dışındaki çalışmalarım da hiç azalmadı. Aslında şu anda hiç çalışmadığım kadar çok çalışıyorum."

"KTM'deki çalışanları seviyorum. Bu kadar kısa sürede harika bir iş çıkardıklarını düşünüyorum. İlk bakışta her şeyin tersine döneceğini tahmin etmemiştim."

"Dört harika sürücümüz var ve eğer yerlerini değiştirmeleri gerekirse, yerlerini değiştirip yola devam ediyorlar."