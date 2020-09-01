Miller ve Espargaro, ilk galibiyetini kaçıran Mir'e üzülmüşler

Steiermark GP hafta sonu boyunca Mir, en güçlü sürücülerin arasında yer alıyordu ve yarış boyunca kontrolün tamamını elinde tuttu. 28 yarışlık yarışın 17. turunda Maverick Vinales'in fren arızasıyla kaza yapıp kırmızı bayrakların çıkmasından hemen önce Mir, en yakın rakibinin 2.4 saniye önündeydi.

Suzuki sürücüsünün kalan 12 turluk bölümde kullanacağı yeni orta hamur lastiği yoktu ve bu sebeple Mir, 16 tur boyunca kullanılmış lastik seti ile piste çıktı.

Yarışı ikinci sırada tamamlayan Pramac sürücüsü Miller, Mir için üzgün olduğunu söyledi ve ilk yarışta kendisinin, Suzuki sürücüsünü takip etmekten başka bir şansı olmadığı için Mir'in "her şeyi yoluna koyduğunu" düşündüğünü söyledi.

"Dürüst olmak gerekirse Mir için üzüldüm çünkü çok güçlü bir sürüş sergiledi." diyen Miller ekledi: "Onu dokuz tur boyunca takip etmeye çalıştım. Ancak en fazlası, ortaya koyabildiğimdi."

"Bitik bir durumdaydım. Sonlarda lastik sorunu yaşamadıkça, her şey onun kontrolü altındaydı. Ancak onun için üzgünüm, ama Miguel [Oliveira] için çok mutluyum."

Son virajda Miller tarafından dışarı itilen ve Tech 3 pilotu Oliveira'nın şaşırtıcı ilk galibiyetini almasını izleyen KTM sürücüsü Espargaro, Steiermark GP'nin "Mir'in yarışı" olduğunu söyledi.

"Çok güzel bir yarıştı, başından sonuna kadar mücadele ettik." diyen Espargaro ekledi: "Benim hissiyatıma göre bu yarış bizim yarışımız değil, Mir'in yarışıydı."

"Başından beri çok hızlıydı ve gittikçe arayı açıyordu. Bu, onun için büyük bir hayal kırıklığı çünkü bugünün en hızlısı oydu."

Mir, Steiermark GP'yi dördüncü sırada tamamladı ve İspanyol pilot, son turun son virajında pist sınırlarını aşan Espargaro'ya bir pozisyon gerileme cezası verilmediği için yarış yönetimine kızgındı.

Şu anki kurallarda, son turda yeşil renkli kaçış alanına taşan sürücüler, otomatik olarak bir sıra geriye düşme cezası alıyorlar.

Suzuki, yarış yönetimine bir protestoda bulundu, ancak Espargaro'nun dışarı itilmiş olmasıyla beraber bir ceza çıkmadı.

Mir, sürücülerin kırmızı bayrak koşullarında lastik değiştirmelerine izin verilmesinin gelecekte tartışılması gereken bir durum olduğunu, ancak aynı zamanda yaşadığı sorunun hafta sonu boyunca sadece beş tane orta hamur lastiğe sahip olmasından ve sadece bu lastiklerin kendisine iyi gelmesinden dolayı ortaya çıktığını söyledi.

Kırmızı bayrak koşulları sırasında motosikletlere kapalı park kurallarının uygulanıp uygulanmaması hakkındaki fikirleri sorulan Mir şunları söyledi: "Bu kötü bir fikir değil."

"Yeniden başlayan yarışta herkesin aynı lastikleri kullanması pek çok sorunu çözebilirdi ve bizim tarafımızda ise, bu durumu hafta sonu boyunca düşündük ancak sorun şuydu ki bizim motosikletimizde iyi çalışan lastikler sadece orta hamur lastiklerdi."

"Elimizde sadece beş tane orta hamur lastiği vardı; bir tanesini sıralama, iki tanesini ise ilk iki antrenman seansında kullandık. Antrenman yapmalıyım çünkü yapmazsam pitlerde kalacağım, bu yüzden zor bir durumdaydık."

"Kötü bir şansa sahiptik ve belki bir sonraki durumda, yarışa yeniden başlama senaryosunda herkesi aynı lastikte tutmayı düşünebiliriz."