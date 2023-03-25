Miller, tur rekorunu kırmasının ardından şaşkın
Jack Miller, Portekiz'de Cuma günkü 2. antrenman seansında KTM ile 1:37.709 elde ederek pistin en hızlı tur derecesiyle seansı ilk sırada tamamlamasına, herkes kadar kendisinin de şaşkın olduğunu söyledi.
Beş sene boyunca Ducati sürücüsü olarak yarışan Miller, 2023'te KTM fabrika takımına katıldı. KTM kış döneminde RC16 ile zorlanırken, tüm sürücüler arka tarafın yol tutuşundan şikayet etmişti. Miller'in geçiş süreci de pek kolay olmamıştı.
Algarve'de ilk antrenman seansını 12. sırada tamamlayan Miller, 2. antrenman seansında derecesini 1.9 sn geliştirerek seansı ilk sırada tamamlamayı başardı.
Seansın ardından konuşan Miller, "Dürüst olmak gerekirse ben de bu derece karşısında sizin kadar şaşkınım."
"Gelişim açısından şaşırmadım ama derece karşısında şaşırdım. 1:37.7 yapmayı beklemiyordum ancak bunu tabii ki seve seve kabul ediyorum."
"Gerçekten çok sıkı çalışıyoruz. Burada 'biz' derken genel olarak mühendislerimizden bahsediyorum. Ben son dört aydır Avustralya'da gezip durdum."
"Onlar benim söylediğim her şeyi, yorumlarımı, taleplerimi ve isteklerimi dinlediler."
"Ve daha şimdiden yeni motorla büyük bir adım attık. Yeni şasi ve aynı zamanda elektronikler ve benzer şeylerin felsefesini değiştirerek ilerleme kaydettik."
"Devasa bir adım attık. Her virajdan çıkışta, her seansta bu motosikletin daha fazla benim motosikletim olduğunu ve KTM'nin güçlü noktalarını değerlendirebileceğimi hissediyorum."
Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
"Viraj girişlerinde ön taraf harika his veriyor. Her turda, her virajda lastikleri daha iyi okuyabiliyorsunuz."
"Bugün birkaç olay yaşadım ancak motosiklet harika his sağlıyor ve o kazaları kurtarmayı başardım." dedi.
Bugün MotoGP'de ilk kez Sprint formatı uygulanacak. Miller, Cuma günkü güçlü formuna rağmen bu hafta sonu podyum alma konusunda temkinli konuştu.
Miller, "Kendi işimize odaklanacağız. Dediğim gibi, bugün 1:37.7'lik bir derece beklemiyorduk. Bu açıdan onu başarmak çok güzeldi."
"Ayrıca bir zamanlar Ducati'de yaptığım gibi hızlı tur için KTM'de yumuşak ön lastiği kullanabilmek çok güzel, onların geçmişte [KTM] yaptıklarından çok farklı."
"Bakalım Q2'de neler yapabileceğiz? Bugün için hedefim ilk 10'da olmaktı ve bunu büyük bir farkla yapabildik. Şimdi sprint yarışında saldırı modunda olacağız." dedi.
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