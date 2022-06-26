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Miller, sıralama turlarında Vinales'i engellediği için uzun tur cezası aldı

Fabrika Ducati sürücüsü Jack Miller, Maverick Vinales'i engellediğinden dolayı üst üste 2. hafta sonunda uzun tur cezası aldı.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Can Çarpıcı
Miller, sıralama turlarında Vinales'i engellediği için uzun tur cezası aldı
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Avustralyalı sürücü, dün gerçekleştirilen sıralama turlarında Q2 seansında pole pozisyonu mücadelesi verirken 5. virajda motosikletinden düştü. 

Miller, motosikletini yerden kaldırdı ve pit yoluna dönmek için hareketlendi. Motosikletini yeniden hareketlendirmeye çalışan Miller, yarış çizgisinde yavaş bir şekilde ilerliyordu. Maverick Vinales ise son zaman turundaydı ve 5. virajdan hızlı bir şekilde çıkmıştı. 

Vinales, yarış çizgisinde yavaş bir şekilde ilerleyen Miller'a çarpmaya fazlasıyla yaklaştı. Miller ise bu esnada sol omuzunun üstünden diğer sürücülerin gelip gelmediğini görmeye çalışıyordu.

Miller, olayın hemen ardından Aprilia garajına giderek Vinales'den özür dilese de yarış direktörleri Miller'a uzun tur cezası verdiler. 

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Miller, geçtiğimiz hafta sonu da Sachsenring'de sarı bayraklar altında kaza yaptığı için uzun tur cezası almıştı. 

Cezasının açıklanmasından önce konuşan Miller, yanlış bir şey yapmadığını düşünüyordu. 

"Yanlış bir şey yapmadım. Doğru yapabileceğim her şeyi yaptım. Sola kaydım ve kazadan sonra motosikletimi yeniden çalıştırmayı deniyordum."

"Ayağımı koyduğum yerlerden biri kırıktı. Bu yüzden bütün ağırlığımı verdiğimde o parçanın uçmayacağından emin olmaya çalışıyordum." 

Maverick Vinales, Aprilia Racing Team

Maverick Vinales, Aprilia Racing Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Kimsenin gelmediğinden emin olmak için arkamı döndüğümde Vinales oradaydı, yapabilecek bir şeyim yoktu. Yarış çizgisinin sizi dışarı çektiğini biliyorum ama yapabileceğim daha fazla bir şey yoktu." 

"Hemen ondan özür dilemeye gittim çünkü durumun kötü olduğunu biliyordum ama yapabileceğim bir şey yoktu dostum." 

Vinales, sarı bayrakların bulunduğu bir bölgeden geçtiğinden İspanyol sürücünün bu turu zaten sayılmayacaktı. Vinales, bu yüzden kazayla alakalı bir sorunu olmadığını söyledi ancak Ducati sürücüsüne vurmadığı için "şanslı olduğunu" da ekledi. 

Miller, bugünkü Hollanda GP'de uzun tur cezası çekmek zorunda kalacak tek sürücü değil. Fabrika Yamaha sürücüsü Franco Morbidelli de ikinci antrenmanda Enea Bastianini'yi engellediği gerekçesiyle uzun tur cezası almıştı. 

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