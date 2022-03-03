Miller: "Sezona, başarıya aç bir şekilde giriyorum"

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Üç kez MotoGP yarış galibi Miller, geçtiğimiz yıl testlerden sonra ciddi bir şampiyonluk adayı olarak görülmeye başlamasına rağmen, 2021 sezonuna zorlu bir başlangıç yapmıştı.

Miller sonrasında iki yarış kazanmış olmasına rağmen, şampiyona dördüncülüğüyle yetinmek zorunda kaldı ve sezonu takım arkadaşı, şampiyona ikincisi Francesco Bagnaia'nın 61 puan gerisinde tamamladı.

MotoGP, bu hafta sonu Katar'da sezonun ilk yarışıyla birlikte start almaya hazırlanırken Miller, gözünü en yüksekten başka bir yere çeviremeyeceğini ve herhangi bir form düşüklüğüne tahammülü olmadığını söylüyor.

Miller, "Şampiyona başlarken başarıya aç hissediyor olmak güzel, bu defa geçtiğimiz yılki testlerin ardından hissettiğim 'şampiyon olacağım' hissiyatına sahip değilim"

"Bu iyi hissettiriyor. Öncelikle yere sağlam basmaya, odaklanmaya çalışmam ve önümüzde halen yapılacak çok şey olduğunu iyice anlamam gerekmekte."

"Sezon çok uzun, görünüşe göre bu yıl çok daha fazla yarış, çok daha fazla seyahat ile pandemi şartları altında ilk kez normal bir sezon geçireceğiz."

"Yalnızca tüm süreç boyunca odaklanmaya çalışmalıyız, gözümüzü zirveden başka bir yere çevirmemeliyiz."

"Bence sezonun ortasındaki boşluktan veya zorlu başlangıçtan kaçınmak için en önemli şey bu olacak, ancak dediğim gibi bu testlerde gerçekten çok meşguldüm, her gün yaklaşık 80 tur atmaya odaklandım."

"İyi hissediyorum, formda hissediyorum, sezona hazırım." dedi.

Jack Miller, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Ducati'nin 2022'de yer alacağı konum, oldukça mütevazı bir sezon öncesi test aşamasının ardından bir soru işareti olmaya devam ediyor İtalyan takımın Endonezya testinde en iyi sonuç elde eden sürücüsü Luca Marini oldu. Bu yıl ikinci sezonuna hazırlanan genç sürücü, bu testleri VR46 GP22 ile üçüncü sırada tamamladı.

Yeni Ducati, sürücülerinden genel olarak övgü alsa da, motosikletin agresif hızlandığına yönelik birtakım şikayetler de mevcut.

Ancak Miller, bu hafta sonu Katar'da sezonun başlangıcında tüm Ducati'lerin gayet güçlü olacağından emin.

Miller, "Eğer Bastianini'ye ve diğerlerine hiç bakmıyorsanız, büyük hata ediyorsunuz. O test boyunca (2021 model Ducati motosikletinde) gerçekten çok hızlıydı, Marini de aynı şekilde çok hızlıydı."

"Liste uzayıp gidiyor, bu yıl grid çok dolu ve son birkaç yıldır olduğu gibi Katar'da herkes kazanabilir."

"Elbette Ducati'ler güçlü olacak, ancak Katar tamamen farklı bir savaş alanı."

"Oraya sakince giriyorum, ne yapmamız gerektiğine odaklanıyorum. Ancak geçen yıl boyunca yaptığımız gibi bu hafta sonuna da her hafta sonuna yaklaştığımız gibi yaklaşmamız gerekiyor.” dedi.