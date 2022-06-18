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MotoGP / Almanya GP Haberler

Miller, sarı bayrak altında kaza yaptığı için ceza aldı

Ducati'den Jack Miller, MotoGP Almanya Grand Prix'sinde 4. antrenman seansında sarı bayraklar altında kaza yaptığı için uzun tur cezası aldı.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Miller, sarı bayrak altında kaza yaptığı için ceza aldı
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Cumartesi günü Sachsenring'de gerçekleştirilen 4. antrenman seansının ilk kısmında Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro son virajda kaza yapmış ve sarı bayraklara neden olmuştu.

Fakat bundan birkaç dakika sonra aynı noktada Miller kaza yaptı.

Şans eseri görevliler, Espargaro'nun motosikletini oradan kaldırmışlardı ve kazanın olduğu bölgede kimse yoktu.

Ancak Miller kurallar doğrultusunda incelemeye alındı.

Genellikle bu tür ihlallere grid cezası veriliyor ancak Miller, pazar günkü yarış için uzun tur cezası aldı. Böylelikle griddeki yerini korumuş oldu. 

Hakemler tarafından yapılan açıklamada Miller'ın sürüşünün talimatlara aykırı olduğu ve "sorumsuz sürüş" olarak kabul edildiği belirtildi.

Miller bu konuda şöyle dedi: "Sarı bayrakları gördüm, kaskımın içinde kendime kelimenin tam anlamıyla 'kaza yapma' dedim. Bildiğim bir sonraki şey yerde olmamdı. Çakılda kimsenin olmadığını anladım ama yine de sarı bayrak vardı ve tam anlamıyla kendi kendime 'kaza yapmamalıyım' dedim."

"Sarı bayrak altında kaza yaptım fakat gidip kendimi savunacağım ve 'bakın, derecemi geliştirmeye çalışmıyordum, verilerden anlayabilirsiniz' diyeceğim.

Jack Miller, Ducati Team

Jack Miller, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

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