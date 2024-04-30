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MotoGP İspanya GP

Miller: "Şanssızlığımızı ortadan kaldırmak için uğraşıyoruz"

KTM sürücüsü Jack Miller, Franco Morbidelli ile yaşadığı kazanın ardından İspanya Grand Prix'sinde yarış dışı kalmasının ardından MotoGP'de şansının dönmesi için uğraştıklarını söyledi.

Rachit Thukral Lorenza D'Adderio
Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Takım arkadaşı Brad Binder ve GasGas Tech3'ün çaylak pilotu Pedro Acosta bu yıl podyuma çıkarken, Miller sezonun ilk dört yarışında yalnızca bir kez ilk 5'e girdi.

Miller, Pazar günü Jerez'de düzenlenen yarışta 17. turda fabrika KTM'siyle 11. sıradayken Pramac'tan rakibi Morbidelli 5. viraja bir atak girişiminde bulundu ve iki sürücü de yere düştü.

Morbidelli ile yaşadığı temas hakkında Miller, şunları söyledi: "Pedro [Acosta] yanımdan geçerken, neyi farklı yaptığını anlamak ve mümkün olduğunca çok şey öğrenmek için adeta pençelerimi ona geçirmeye çalıştım." 

"Ne yazık ki Franky yer yokken bir boşluk yaratmak istediği için kaza yaptık."

"Bunun sonucunda ikimizin yarışı da erkenden noktalanmış oldu. Günü bu şekilde bitirmemizi istemezdim."

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

"Kara bir kediyi mi ezdim yoksa merdiven altından mı geçtim bilmiyorum ama şansımızın dönmesi için mücadele ediyoruz."

Miller, kazanın ardından yarış kontrolüne gitmek zorunda kaldığını, ancak hakemlerin olayı bir yarış olayı olarak görmesi nedeniyle her ikisi hakkında da herhangi bir işlem yapılmadığını açıkladı.

"Aslında kaza sonrasındaki hareketlerim için azar işittim. Ama ona vurmadım ya da buna benzer bir şey yapmadım."

"Franky bana çarptı ve çakılların arasında bana cumartesi günü ona yaptığım şeyi söyledi."

"Şaşkına dönmüştüm çünkü ilk turda kaza yapmıştım, bu yüzden ne yapmış olabilirim bilmiyorum. Belki beni başka biriyle karıştırmıştır."

"İstediğimiz bu değildi ama bu talihsiz bir yarış kazasıydı."

"Jack farklı bir çizgi izliyordu. Yarışın sonlarına doğru oldu ama ben ondan biraz daha hızlıydım. Ama onu geçemedim çünkü çok hızlı fren yapıyordu."

"O virajda onu geçmek bile istemedim ama o çizgiyi öyle bir çizdi ki... Sonunda temas ettik. Çok yazık oldu."

Daha sonra Miller ile arasını düzeltip düzeltmediği sorulan İtalyan sürücü şu yanıtı verdi: "Yarış ikimiz için de iyi gitmiyordu ve düştükten sonra elbette kızgın olursunuz."

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