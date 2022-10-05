Miller: "Şampiyonluk uzak ihtimal, yine de çabalayacağım"

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Yaz arasından epey güçlü dönen Miller, Britanya ve Avusturya'da iki podyum elde etmesinin ardından şampiyonluk adaylarının zorlandığı Japonya'da kariyerinin dördüncü zaferini ederek başarılı sonuçlarını taçlandırdı.

Geçtiğimiz hafta Tayland'da, çok sevdiği ıslak zeminde zafer mücadelesi veren Miller, yine ıslak zeminde çok iyi performans sergileyen KTM sürücüsü Miguel Oliveira'nın arkasından ikinci oldu.

Tüm bu güçlü sonuçların ve şampiyona lideri Fabio Quartararo'nun son iki yarıştan sadece 8 puan çıkarmasının ardından Miller farkı epey kapattı, Avustralyalı pilot artık şampiyonada sadece 40 puan geride!

Farkın azalmasına rağmen şampiyonluğu olası görmediğini söyleyen Miller, "Evet, şampiyonluk uzak bir ihtimal ancak çabalamaya devam edeceğiz. Eğer olması gereken buysa, olacaktır. Her halükarda elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim."

"Pecco [Bagnaia] Motegi'deki zorlu mücadelenin ardından bu hafta sonu harika iş çıkardı. Takım için harika bir gün oldu, onlara ne kadar teşekkür etsem az."

"Takımdakiler ayaklarını bir an bile gazdan çekmediler ve ikimizi de sonuna kadar zorladılar. Umarım onlara tüm sıkı çalışmalarının karşılığını bir şekilde verebiliriz." dedi.

Jack Miller, Ducati, led Miguel Oliveira, KTM, for periods in Thailand GP Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Tayland'daki mücadelenin 14. turunda Oliveira'ya geçilerek zaferi kaybeden Miller, Ducati'nin sıkı frenlerinin kendisine yardımcı olmadığını söylüyor.

Oliveira ile arasındaki farkın ne olduğu sorulan Miller, "Sanırım her şeyden çok motosiklet ayarlarıydı."

"Her turum iki bölümden oluşuyordu. İlk olarak 3. viraja giriyordum ve dürüst olmak gerekirse 'oh, kendisinin hemen arkasındayım' diyordum. Sondan ikinci virajda ise uçup gitmesini izliyordum."

"Kendimle mücadele halindeydim, içimden bir ses bana 'elini frenden çekmelisin' diyordu, ancak sadece virajlarda biraz zaman kaybediyordum."

"Ducati'nin frenleri oldukça sağlamdı, ancak belki de biraz fazla sağlamdı, nitekim pistin akıcı kısımlarında kendime güvenimi kaybediyor ve pistle teması yitiriyordum." dedi.