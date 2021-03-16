MotoGP
MotoGP
R
MotoGP
Katar GP
28 Mar
FP1:
9 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Doha GP
02 Nis
Sıradaki Etkinlik
16 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Arjantin GP
08 Nis
Postponed
R
MotoGP
Americas GP
15 Nis
Postponed
R
MotoGP
Portekiz GP
16 Nis
Sıradaki Etkinlik
30 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
İspanya GP
29 Nis
Sıradaki Etkinlik
43 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Fransa GP
13 May
Sıradaki Etkinlik
57 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
İtalya GP
27 May
Sıradaki Etkinlik
71 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Katalan GP
03 Haz
Sıradaki Etkinlik
78 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Almanya GP
17 Haz
Sıradaki Etkinlik
92 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Hollanda GP
24 Haz
Sıradaki Etkinlik
99 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Finlandiya GP
08 Tem
Sıradaki Etkinlik
113 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Avusturya GP
12 Ağu
Sıradaki Etkinlik
148 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Britanya GP
Biletler
26 Ağu
Sıradaki Etkinlik
162 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Aragon GP
09 Eyl
Sıradaki Etkinlik
176 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
San Marino GP
16 Eyl
Sıradaki Etkinlik
183 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Japonya GP
30 Eyl
Sıradaki Etkinlik
197 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Tayland GP
07 Eki
Sıradaki Etkinlik
204 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Avustralya GP
21 Eki
Sıradaki Etkinlik
218 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Malezya GP
28 Eki
Sıradaki Etkinlik
225 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Valensiya GP
11 Kas
Sıradaki Etkinlik
239 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / Vinales: "2021 Yamaha motosikleti yarışmaya hazır"
MotoGP / Haberler

Miller, şampiyonluğun favorisi olarak gösterilmekten keyif alıyor

Ekleyen:

Ducati sürücüsü Jack Miller, testlerden sonra 2021 MotoGP sezonunun favorisi olarak gösterilmekten keyif alıyor.

Miller, şampiyonluğun favorisi olarak gösterilmekten keyif alıyor

Miller beş günlük Katar sezon öncesi testlerini, 1:53.183’lük turuyla en hızlı isim olarak tamamladı.

Avusturalyalı sürücü, testlerde yarış simülasyonu tamamlayan birkaç isimden biriydi ve 1:54’lü zamanlarıyla güçlü bir hız göstermiş oldu.

Bunun sayesinde Miller ve Ducati, 2021 sezonunun açılış yarışının favorileri olarak gösterilmeye başlandı.

Miller bunun ‘harika bir his’ olduğunu itiraf ediyor ve Ducati’nin de, kendisinin de ayaklarını yere sağlam basması gerektiğini söylüyor.

Favori yorumlarıyla ilgili konuşan Miller, ‘’Yani, bundan keyif alıyorum.’’

‘’MotoGP’de böyle bir şey yaşamamıştım, bu harika bir duygu. Ancak ayağımızı yere sağlam basmalıyız ve amaçlarımız doğrultusunda çalışmalıyız.’’

‘’Sezonun son yarışına kadar çok fazla süre var ve bitirene kadar birçok şey yaşanabilir.’’

‘’Bence bu sezon en önemli şeylerden biri, kötü şeylere takılmamak ve her seferinde daha iyi olmak.’’ dedi.

Jack Miller, Ducati Team

Jack Miller, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Ducati son iki Katar GP’sini kazanmıştı. Miller 2016 yılında Marc VDS ile, Hollanda TT’de gerçekleştirilen ıslak zemin yarışını kazanmayı başarırken, daha hiç kuru zemin galibiyeti alamadı.

Katar'daki ilk kuru zemin galibiyetini alıp alamayacağı konusunda Motorsport.com'a konuşan Miller, “Geçen yıl yaklaştığımız anlar oldu, ancak bugüne kadar ki en iyi şansın bu olduğunu söyleyebiliriz.” ‘

’Bunun tek ve öylesine bir şey olmasını istemiyorum. Bunun üzerine daha fazlasını eklemek istiyorum."

"Hazır hissediyorum, oradaki yarışa hazırlanabileceğim kadar hazırlandım. Yarış simülasyonum da çok iyi gitti.’’

‘’İhtiyacım olan her testi yaptım.’’

‘’Motosikletten istediğim veya ihtiyacım olan her şey için bir yol bulduk ve bu bana çok iyi geri bildirimler verdi." dedi.

Katar testlerinin en olumlu yönlerini anlatan Miller, ‘’Motosikletin ön tarafındaki özgüvenim arttı. Frenleri bırakışım değişti ve motosikleti daha özgür bırakıp, virajlarda daha düzgün hızlanıyorum."

“Bunda önce özgüvenli davranamamıştım, Özellikle de en hızlı olan 13-14-15. virajlarda."

"13. virajdan 14. viraja geçişte frenleri bırakıyorum ve motosikletin virajı dönmesine izin veriyorum, bu harika hissettiriyor."

“Bu, benim için Katar’da sürüş yapmanın en büyük artısı oldu. Burada pistten alabildiğim her şeyi aldım, tüm pisti kullandım. Hem içteki, hem de dıştaki kerbleri kullandım ve gerçekten pistten en iyi şekilde yararlandım.” dedi.

paylaşım
yorumlar
Vinales: "2021 Yamaha motosikleti yarışmaya hazır"

Önceki haber

Vinales: "2021 Yamaha motosikleti yarışmaya hazır"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Jack Miller
Takımlar Ducati Team
Editör Lewis Duncan

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Giovinazzi: "Hem yeni araç hem de yeni motor daha iyi"

33 dk
2
Formula 1

Haas: "Bu sezon sonuncu olabiliriz"

3s
3
Formula 1

Vettel: "Mercedes, mucizevi turlar atmasa da geri dönecektir"

4s
4
Formula 1

Sainz: "Ferrari geçen yıla göre gelişti ancak rakipleri de gelişti"

6s
5
Formula 1

Marko: "Favori Mercedes"

9s
Son Haberler
Miller, şampiyonluğun favorisi olarak gösterilmekten keyif alıyor
MOTOGP

Miller, şampiyonluğun favorisi olarak gösterilmekten keyif alıyor

2s
Vinales: "2021 Yamaha motosikleti yarışmaya hazır"
MOTOGP

Vinales: "2021 Yamaha motosikleti yarışmaya hazır"

5s
Rossi: "Petronas SRT içerisindeki atmosfer çok güzel"
MOTOGP

Rossi: "Petronas SRT içerisindeki atmosfer çok güzel"

7s
Marquez, COVID-19 aşısı için Katar'a gidiyor
MOTOGP

Marquez, COVID-19 aşısı için Katar'a gidiyor

13 Mar 2021
Katar MotoGP testi: Petrucci, zorlu geçen son günün lideri oldu
MOTOGP

Katar MotoGP testi: Petrucci, zorlu geçen son günün lideri oldu

12 Mar 2021
Son Videolar
MotoGP 2021 sezonuna bir bakış! 01:35
MotoGP
10 Mar 2021

MotoGP 2021 sezonuna bir bakış!

Marc Marquez iyileşmeye devam ediyor 04:31
MotoGP
8 Mar 2021

Marc Marquez iyileşmeye devam ediyor

Yamaha’da, 2021 sezonunda başka Rossi/Lorenzo tarzı rekabet olacak mı? 09:49
MotoGP
1 Mar 2021

Yamaha’da, 2021 sezonunda başka Rossi/Lorenzo tarzı rekabet olacak mı?

2021 PETRONAS Sepang Racing Takım Lansmanı 00:00
MotoGP
1 Mar 2021

2021 PETRONAS Sepang Racing Takım Lansmanı

PETRONAS Sepang Racing Takımı - 2021 Takım Tanıtımı Teaserı 00:33
MotoGP
26 Şub 2021

PETRONAS Sepang Racing Takımı - 2021 Takım Tanıtımı Teaserı

More from
Lewis Duncan
Vinales: "2021 Yamaha motosikleti yarışmaya hazır" Katar Şubat testi
MotoGP / Haberler

Vinales: "2021 Yamaha motosikleti yarışmaya hazır"

Rossi: "Petronas SRT içerisindeki atmosfer çok güzel"
MotoGP / Haberler

Rossi: "Petronas SRT içerisindeki atmosfer çok güzel"

Katar MotoGP testi: Petrucci, zorlu geçen son günün lideri oldu
MotoGP / Test raporu

Katar MotoGP testi: Petrucci, zorlu geçen son günün lideri oldu

More from
Jack Miller
Ducati'nin 2021 MotoGP renk düzeni ortaya çıktı!
MotoGP / Son dakika

Ducati'nin 2021 MotoGP renk düzeni ortaya çıktı!

Ducati, 2021 motosikletini 9 Şubat'ta tanıtmayı planlıyor
MotoGP / Son dakika

Ducati, 2021 motosikletini 9 Şubat'ta tanıtmayı planlıyor

Miller, Pramac'taki süresi boyunca performansıyla "bazılarını susturmuş" Portekiz GP
MotoGP / Son dakika

Miller, Pramac'taki süresi boyunca performansıyla "bazılarını susturmuş"

More from
Ducati Team
Ducati, MotoGP ile olan anlaşmasını 2026'ya kadar uzattı
MotoGP / Son dakika

Ducati, MotoGP ile olan anlaşmasını 2026'ya kadar uzattı

"Kızgın" Dovizioso, Ducati ile ayrılığının perde arkasını anlattı
MotoGP / Son dakika

"Kızgın" Dovizioso, Ducati ile ayrılığının perde arkasını anlattı

Petrucci, KTM'de yarışma şansı yakaladığı için Ducati'nin kendisini kovmasından memnun
MotoGP / Son dakika

Petrucci, KTM'de yarışma şansı yakaladığı için Ducati'nin kendisini kovmasından memnun

Çok Okunanlar Bugün

Marko: "Favori Mercedes"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Marko: "Favori Mercedes"

Haas: "Bu sezon sonuncu olabiliriz"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Haas: "Bu sezon sonuncu olabiliriz"

Sainz: "Ferrari geçen yıla göre gelişti ancak rakipleri de gelişti"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Sainz: "Ferrari geçen yıla göre gelişti ancak rakipleri de gelişti"

Pirelli: "F1 araçları geçen seneki kadar hızlı olacaklar"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Pirelli: "F1 araçları geçen seneki kadar hızlı olacaklar"

Vettel: "Mercedes, mucizevi turlar atmasa da geri dönecektir"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Mercedes, mucizevi turlar atmasa da geri dönecektir"

Giovinazzi: "Hem yeni araç hem de yeni motor daha iyi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Giovinazzi: "Hem yeni araç hem de yeni motor daha iyi"

Bahreyn testleri: En hızlı dereceler, atılan turlar ve istatistikler
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Bahreyn testleri: En hızlı dereceler, atılan turlar ve istatistikler

2021 Formula 1 takvimi onaylandı, 23 yarış olacağı kesinleşti!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

2021 Formula 1 takvimi onaylandı, 23 yarış olacağı kesinleşti!

Son Haberler

Miller, şampiyonluğun favorisi olarak gösterilmekten keyif alıyor
MOTOGP MotoGP / Haberler

Miller, şampiyonluğun favorisi olarak gösterilmekten keyif alıyor

Vinales: "2021 Yamaha motosikleti yarışmaya hazır"
MOTOGP MotoGP / Haberler

Vinales: "2021 Yamaha motosikleti yarışmaya hazır"

Rossi: "Petronas SRT içerisindeki atmosfer çok güzel"
MOTOGP MotoGP / Haberler

Rossi: "Petronas SRT içerisindeki atmosfer çok güzel"

Marquez, COVID-19 aşısı için Katar'a gidiyor
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Marquez, COVID-19 aşısı için Katar'a gidiyor

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.