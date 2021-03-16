Miller, şampiyonluğun favorisi olarak gösterilmekten keyif alıyor

Miller beş günlük Katar sezon öncesi testlerini, 1:53.183’lük turuyla en hızlı isim olarak tamamladı.

Avusturalyalı sürücü, testlerde yarış simülasyonu tamamlayan birkaç isimden biriydi ve 1:54’lü zamanlarıyla güçlü bir hız göstermiş oldu.

Bunun sayesinde Miller ve Ducati, 2021 sezonunun açılış yarışının favorileri olarak gösterilmeye başlandı.

Miller bunun ‘harika bir his’ olduğunu itiraf ediyor ve Ducati’nin de, kendisinin de ayaklarını yere sağlam basması gerektiğini söylüyor.

Favori yorumlarıyla ilgili konuşan Miller, ‘’Yani, bundan keyif alıyorum.’’

‘’MotoGP’de böyle bir şey yaşamamıştım, bu harika bir duygu. Ancak ayağımızı yere sağlam basmalıyız ve amaçlarımız doğrultusunda çalışmalıyız.’’

‘’Sezonun son yarışına kadar çok fazla süre var ve bitirene kadar birçok şey yaşanabilir.’’

‘’Bence bu sezon en önemli şeylerden biri, kötü şeylere takılmamak ve her seferinde daha iyi olmak.’’ dedi.

Jack Miller, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Ducati son iki Katar GP’sini kazanmıştı. Miller 2016 yılında Marc VDS ile, Hollanda TT’de gerçekleştirilen ıslak zemin yarışını kazanmayı başarırken, daha hiç kuru zemin galibiyeti alamadı.

Katar'daki ilk kuru zemin galibiyetini alıp alamayacağı konusunda Motorsport.com'a konuşan Miller, “Geçen yıl yaklaştığımız anlar oldu, ancak bugüne kadar ki en iyi şansın bu olduğunu söyleyebiliriz.” ‘

’Bunun tek ve öylesine bir şey olmasını istemiyorum. Bunun üzerine daha fazlasını eklemek istiyorum."

"Hazır hissediyorum, oradaki yarışa hazırlanabileceğim kadar hazırlandım. Yarış simülasyonum da çok iyi gitti.’’

‘’İhtiyacım olan her testi yaptım.’’

‘’Motosikletten istediğim veya ihtiyacım olan her şey için bir yol bulduk ve bu bana çok iyi geri bildirimler verdi." dedi.

Katar testlerinin en olumlu yönlerini anlatan Miller, ‘’Motosikletin ön tarafındaki özgüvenim arttı. Frenleri bırakışım değişti ve motosikleti daha özgür bırakıp, virajlarda daha düzgün hızlanıyorum."

“Bunda önce özgüvenli davranamamıştım, Özellikle de en hızlı olan 13-14-15. virajlarda."

"13. virajdan 14. viraja geçişte frenleri bırakıyorum ve motosikletin virajı dönmesine izin veriyorum, bu harika hissettiriyor."

“Bu, benim için Katar’da sürüş yapmanın en büyük artısı oldu. Burada pistten alabildiğim her şeyi aldım, tüm pisti kullandım. Hem içteki, hem de dıştaki kerbleri kullandım ve gerçekten pistten en iyi şekilde yararlandım.” dedi.