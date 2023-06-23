Miller: "Şampiyonanın 'sağlığının' daha iyi olmasını istiyorum"
Jack Miller, MotoGP motosikletleri hakkında çok fazla şikayet ettikleri için rakiplerine, 'şampiyonanın sağlığının daha iyi olmasını istiyorum' diyerek atıfta bulundu.
KTM sürücüsü geçtiğimiz Pazar günü Almanya Grand Prix'sinde motosikletleriyle yaşadıkları sorunlardan şikayet eden rakiplerine 'çenelerini kapatıp işlerine devam etmeleri' çağrısında bulunarak tartışmaya neden oldu.
Miller yorumlarında herhangi bir isim vermedi, ancak bunun kısmen sorunlu Honda'sıyla beş kaza yaptıktan sonra Almanya GP'sinden çekilen Marc Marquez'e yönelik olduğu düşünüldü.
Perşembe günü Assen'deki Hollanda Grand Prix'si öncesinde Miller, sadece Marquez'i değil bir grup sürücüyü hedef aldığını açıkladı.
Kendisine bu konu sorulduğunda Miller, "Bana verilen tepkilerin amacı tamamen dikkat çekmek ve hepsi saçmalıktan ibaret."
"İnsanların çoğu bilgilendirme toplantısında orada bile değildi, bu yüzden gerçekte ne söylendiğini bile bilmiyorlar. Sonrasında ise sırf konuşulmak ve dikkat çekmek için söylentiler yayıyorlar ve birden size çok fazla tepki gösteriliyor."
"Ama olan oldu, içinde yaşadığımız dünya bu."
"Günün sonunda, ben sadece şampiyonanın sağlığının daha iyi olmasını ve insanların yaptıkları işi yapmalarını istiyorum."
"Hepsi bu kadar. Dediğim gibi, pek çok insan orada bile değildi." yorumunu yaptı.
Marc Marquez, Repsol Honda Team crash
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
Söylediklerinin arkasında durup durmadığı sorulduğunda Miller şunları ekledi: "Elbette arkasındayım. Açıklamamın ardından bunun Marc'a yönelik olup olmadığı soruldu ancak bu bir grup sürücüyü kapsıyor."
"Ancak herkes bunu Marc için söylediğimi söylemek istiyor. Elbette Marc için de söyledim ama yalnızca onun için söylemedim."
"Marc'ın zor bir dönemden geçtiğini ve bunun kolay olmadığını anlıyorum. Ancak spor için, sporun ve takımların sağlığı için, kimse bir sürücünün zor bir dönemden geçtiğini duymak istemez."
Marquez, bu konuşmalar hakkında bir yorum yapmadı.
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