MotoGP
MotoGP
R
MotoGP
Fransa GP
09 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Aragon GP
16 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Teruel GP
23 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Avrupa GP
06 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Valensiya GP
13 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Portekiz GP
20 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
MotoGP / Portekiz GP / Son dakika

Miller, Pramac'taki süresi boyunca performansıyla "bazılarını susturmuş"

paylaşım
yorumlar
Miller, Pramac'taki süresi boyunca performansıyla "bazılarını susturmuş"
Ekleyen:
Çeviren: Memet Kağan Bilgili

Jack Miller, Pramac'ta ortaya koyduğu güçlü performansla, kendisi hakkında olumsuz konuşan kişileri "susturduğunu" söyledi.

Miller, 2018 yılında Marc VDS takımından Pramac takımına geçmiş ve 2019 yılında 5, bu sene de 4 podyum kazanarak sezonu 3 kez yarış galibi Fabio Quartararo’nun önünde 7. sırada tamamlamıştı.

Avustralyalı sürücü Pramac’tan Ducati fabrika takımına geçmeden önce bu Pazarki Algarve yarışında son turun 13. virajında Franco Morbidelli’yi geçip 2.liği alarak son bir podyum daha kazanmıştı.

Pramac’ta geçirdiği süreyi değerlendiren Miller: “Her seferinde söylediğim gibi, Paolo Campinoti (Pramac’ın sahibi), Francesco Guidotti (takım patronu) ve son birkaç yılda benim için yaptıkları sebebiyle Pramac’taki herkese ne kadar teşekkür etsem az”

“Öncelikle, kariyerim boyunca hiç bir takımda 3 yıldan fazla durmadım. Marc VDS en uzun süre kaldığım takımdı ve orada da 2 sene kaldım, onun haricindeyse her takımda 1 sene kaldım.”

“Buradakilerle 3 yıl birlikte olmak çok uzun bir süre gibi geliyor. Fakat bana pist üstünde ve dışında öğrettikleri....Hayat, yarış ve diğer her şey için, bunlar hiç unutamayacağım şeyler.”

“Bunun için ve benim için yaptıklarıyla oradaki herkese her zaman minnettar kalacağım çünkü oraya ilk geldiğimde onlar için bir soru işaretiydim diyebilirim ve bence birkaç kişiye yanlış olduklarını gösterdik, bazılarını susturduk ve umarım ki bunun devam etmesini sağlayabiliriz.”

İlgili İçerik:

3.lüğü sadece 7 puanla kaçıran Miller, sıralamada kendisinin daha yüksek yerlerden olmasına sebep olan kaçırılmış fırsatlar için öfkeli olduğunu kabul etti.

Fakat Portekiz’de aldığı podyum, Ducati’nin 2007’den beri ilk defa üreticiler şampiyonasını kazanmasını sağladı. Cumartesi günü bu durumun yarışa yaklaşımını değiştirmeyeceğini söyleyen Miller, yine de bunun kendisi için “çok büyük bir onur” olduğunu belirtti.

Sezonunu değerlendiren Miller, sezonun keşkelerle dolu olduğunu söyledi.

“Sadece 1’i kaza yapmam sebebiyle olmak üzere 4 kez yarış dışı kalarak 3.nün 7 puan gerisinde sezonu bitirdim. Yani tabii ki bu konuda biraz öfkeliyim ama bence bu sene herkes böyle.”

“Bu sene herkesin yaptığı gibi bir hata yaptığınızda, puanlara bakıyorsunuz.”

“Ducati’nin üreticiler şampiyonluğunu kazanmasını sağlamak benim için çok büyük bir onur ve zevk. Bunu kabul ediyorum.”

“Bu seneki gibi bir senede elde edebileceğimiz her şeyi alırız. Henüz hiç galibiyetimiz yok ama yaklaşıyoruz.”

Rins şampiyona üçüncülüğünü kaybedeceğini düşünmüş

Önceki haber

Rins şampiyona üçüncülüğünü kaybedeceğini düşünmüş
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Portekiz GP
Pilotlar Jack Miller
Takımlar Pramac Racing
Editör Lewis Duncan

Çok Okunanlar Bugün

Sizin Köşeniz: Alonso'nun dönüşü neden Schumacher'den farklı olacak?
Formula 1 Formula 1 / Blog

Sizin Köşeniz: Alonso'nun dönüşü neden Schumacher'den farklı olacak?

Business Book'a göre en az Giovinazzi, en çok Hamilton maaş alıyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Business Book'a göre en az Giovinazzi, en çok Hamilton maaş alıyor

Formula 1'i tanıyalım: Geçiş ve DRS
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

Formula 1'i tanıyalım: Geçiş ve DRS

Razgatlıoğlu: "2021 Yamaha motosikleti çok güçlü olacak"
World Superbike World Superbike / Son dakika

Razgatlıoğlu: "2021 Yamaha motosikleti çok güçlü olacak"

Schumacher, F2'nin son yarışları için hazır
FIA F2 FIA F2 / Son dakika

Schumacher, F2'nin son yarışları için hazır

Wolff: "Hamilton'ın mesajlarıyla ilgili kutuplaştırıcı olması sorun değil"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Hamilton'ın mesajlarıyla ilgili kutuplaştırıcı olması sorun değil"

Villeneuve: "Bottas da Hamilton'la aynı araca sahip ama o kazanamıyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Villeneuve: "Bottas da Hamilton'la aynı araca sahip ama o kazanamıyor"

Vettel: "Ferrari'nin tek sorunu motor değil"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Ferrari'nin tek sorunu motor değil"

Son Haberler

Miller, Pramac'taki süresi boyunca performansıyla "bazılarını susturmuş"
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Miller, Pramac'taki süresi boyunca performansıyla "bazılarını susturmuş"

Rins şampiyona üçüncülüğünü kaybedeceğini düşünmüş
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Rins şampiyona üçüncülüğünü kaybedeceğini düşünmüş

Espargaro: "Sıralama turları yüzünden podyumu kaçırdık"
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Espargaro: "Sıralama turları yüzünden podyumu kaçırdık"

Rossi, Yamaha fabrika takımına olan vedasının ardından "duygusal"
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Rossi, Yamaha fabrika takımına olan vedasının ardından "duygusal"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Sizin Köşeniz: Alonso'nun dönüşü neden Schumacher'den farklı olacak?

21s
2
Formula 1

Business Book'a göre en az Giovinazzi, en çok Hamilton maaş alıyor

19s
3
Formula 1

Formula 1'i tanıyalım: Geçiş ve DRS

5 Oca 2018
4
World Superbike

Razgatlıoğlu: "2021 Yamaha motosikleti çok güçlü olacak"

20s
5
FIA F2

Schumacher, F2'nin son yarışları için hazır

1g

Son Haberler

Miller, Pramac'taki süresi boyunca performansıyla "bazılarını susturmuş"
MOTOGP

Miller, Pramac'taki süresi boyunca performansıyla "bazılarını susturmuş"

Rins şampiyona üçüncülüğünü kaybedeceğini düşünmüş
MOTOGP

Rins şampiyona üçüncülüğünü kaybedeceğini düşünmüş

Espargaro: "Sıralama turları yüzünden podyumu kaçırdık"
MOTOGP

Espargaro: "Sıralama turları yüzünden podyumu kaçırdık"

Rossi, Yamaha fabrika takımına olan vedasının ardından "duygusal"
MOTOGP

Rossi, Yamaha fabrika takımına olan vedasının ardından "duygusal"

Aprilia, 2021'de Savadori veya Smith'le yarışacak
MOTOGP

Aprilia, 2021'de Savadori veya Smith'le yarışacak

Son Videolar

MotoGP Efsanesi - Randy Mamola 01:20
MotoGP
11 Kas 2020

MotoGP Efsanesi - Randy Mamola

MotoGP Teruel GP: Start Gridi 00:38
MotoGP
24 Eki 2020

MotoGP Teruel GP: Start Gridi

MotoGP Aragon GP grid pozisyonları 00:38
MotoGP
18 Eki 2020

MotoGP Aragon GP grid pozisyonları

Jerez 1990: Mick Doohan'ın kazaları 01:55
MotoGP
17 Eki 2020

Jerez 1990: Mick Doohan'ın kazaları

MotoGP Start Gridi: Fransa GP 00:38
MotoGP
10 Eki 2020

MotoGP Start Gridi: Fransa GP

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

  • İlan
  • İletişim
  • Yakuplu Mahallesi Kavaklı Caddesi
    Güney Konakları A Blok Kat:3 Daire:5
    Beylikdüzü İstanbul
© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.