Miller, Pramac'taki süresi boyunca performansıyla "bazılarını susturmuş"

Miller, 2018 yılında Marc VDS takımından Pramac takımına geçmiş ve 2019 yılında 5, bu sene de 4 podyum kazanarak sezonu 3 kez yarış galibi Fabio Quartararo’nun önünde 7. sırada tamamlamıştı.

Avustralyalı sürücü Pramac’tan Ducati fabrika takımına geçmeden önce bu Pazarki Algarve yarışında son turun 13. virajında Franco Morbidelli’yi geçip 2.liği alarak son bir podyum daha kazanmıştı.

Pramac’ta geçirdiği süreyi değerlendiren Miller: “Her seferinde söylediğim gibi, Paolo Campinoti (Pramac’ın sahibi), Francesco Guidotti (takım patronu) ve son birkaç yılda benim için yaptıkları sebebiyle Pramac’taki herkese ne kadar teşekkür etsem az”

“Öncelikle, kariyerim boyunca hiç bir takımda 3 yıldan fazla durmadım. Marc VDS en uzun süre kaldığım takımdı ve orada da 2 sene kaldım, onun haricindeyse her takımda 1 sene kaldım.”

“Buradakilerle 3 yıl birlikte olmak çok uzun bir süre gibi geliyor. Fakat bana pist üstünde ve dışında öğrettikleri....Hayat, yarış ve diğer her şey için, bunlar hiç unutamayacağım şeyler.”

“Bunun için ve benim için yaptıklarıyla oradaki herkese her zaman minnettar kalacağım çünkü oraya ilk geldiğimde onlar için bir soru işaretiydim diyebilirim ve bence birkaç kişiye yanlış olduklarını gösterdik, bazılarını susturduk ve umarım ki bunun devam etmesini sağlayabiliriz.”

3.lüğü sadece 7 puanla kaçıran Miller, sıralamada kendisinin daha yüksek yerlerden olmasına sebep olan kaçırılmış fırsatlar için öfkeli olduğunu kabul etti.

Fakat Portekiz’de aldığı podyum, Ducati’nin 2007’den beri ilk defa üreticiler şampiyonasını kazanmasını sağladı. Cumartesi günü bu durumun yarışa yaklaşımını değiştirmeyeceğini söyleyen Miller, yine de bunun kendisi için “çok büyük bir onur” olduğunu belirtti.

Sezonunu değerlendiren Miller, sezonun keşkelerle dolu olduğunu söyledi.

“Sadece 1’i kaza yapmam sebebiyle olmak üzere 4 kez yarış dışı kalarak 3.nün 7 puan gerisinde sezonu bitirdim. Yani tabii ki bu konuda biraz öfkeliyim ama bence bu sene herkes böyle.”

“Bu sene herkesin yaptığı gibi bir hata yaptığınızda, puanlara bakıyorsunuz.”

“Ducati’nin üreticiler şampiyonluğunu kazanmasını sağlamak benim için çok büyük bir onur ve zevk. Bunu kabul ediyorum.”

“Bu seneki gibi bir senede elde edebileceğimiz her şeyi alırız. Henüz hiç galibiyetimiz yok ama yaklaşıyoruz.”