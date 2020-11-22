Miller, Pramac'la son yarışında galibiyet istiyor

Ducati, üreticiler şampiyonluğu için Suzuki ile çekişiyor ve bu mücadele, sezonun bitimine bir yarış kala Algarve'de devam ediyor.

Gelecek yıl Ducati takımına katılacak olan Miller, Avintia GP19'la dokuzuncu sırada yer alırken, en iyi Ducati sürücüsü Johann Zarco üçüncü sırada yer aldı.

Geçen hafta Valencia GP'de Pramac ile galibiyetini 0.093 saniye ile kaçıran Miller, odak noktasının tamamen bu olduğunu ve Ducati’nin şampiyonluk savaşına odaklanmadığını söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Miller, kazanmanın kendisi için Ducati'nin şampiyonluğuna yardım etmekten daha önemli olup olmadığı sorusuna, "Doğrusu, kazanabileceksek neden olmasın ki?"

"Üreticiler şampiyonluğunun Ducati için önemli olduğunu biliyorum, ancak günün sonunda her zaman söylediğim gibi; Pramac ekibiyle zafer kazanmak istiyorum ve elimizde pek fazla seçeneğimiz kalmadı."

"Sadece bir tane var. Yarışta bir şansım olursa bunun için çalışacağım."

"Fırsatım olursa kesinlikle aklımın bir ucunda 'ah, üreticiler şampiyonasını kazanmak için ikinciliğe azı olmalıyım' diye bir düşünce olmayacak."

“Ana odak noktam yarışı bitirmek ve mümkün olduğunca çok puan kazanmak olacak."

"Böyle bir noktada şampiyonada sadece ileriye gideriz. Galibiyet buna kesinlikle fayda sağlar." yanıtını verdi.

Petronas SRT’den Franco Morbidelli ile Miller arasında, son yarışın son turunda harika bir mücadele vardı.

Morbidelli, Pazar günü galibiyet için favoriler arasında yer alıyor ancak Pramac sürücüsü ile başka bir son tur savaşı istemiyor.

"Umarım olmaz, kalbimin böyle başka bir şey için hazır olduğunu sanmıyorum!"