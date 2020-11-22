MotoGP
MotoGP
R
MotoGP
Katalonya GP
25 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Fransa GP
09 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Aragon GP
16 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Teruel GP
23 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Avrupa GP
06 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Valensiya GP
13 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Portekiz GP
20 Kas
Warm Up:
00 Saat
:
24 Dakika
:
16 Saniye
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
MotoGP / Portekiz GP / Son dakika

Miller, Pramac'la son yarışında galibiyet istiyor

paylaşım
yorumlar
Miller, Pramac'la son yarışında galibiyet istiyor
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Jack Miller, Pramac ile son yarışında galibiyet almak istediğini ve Ducati'nin şampiyonluk umutlarının kendisini etkilemediğini belirtti.

Ducati, üreticiler şampiyonluğu için Suzuki ile çekişiyor ve bu mücadele, sezonun bitimine bir yarış kala Algarve'de devam ediyor.

Gelecek yıl Ducati takımına katılacak olan Miller, Avintia GP19'la dokuzuncu sırada yer alırken, en iyi Ducati sürücüsü Johann Zarco üçüncü sırada yer aldı.

Geçen hafta Valencia GP'de Pramac ile galibiyetini 0.093 saniye ile kaçıran Miller, odak noktasının tamamen bu olduğunu ve Ducati’nin şampiyonluk savaşına odaklanmadığını söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Miller, kazanmanın kendisi için Ducati'nin şampiyonluğuna yardım etmekten daha önemli olup olmadığı sorusuna, "Doğrusu, kazanabileceksek neden olmasın ki?"

"Üreticiler şampiyonluğunun Ducati için önemli olduğunu biliyorum, ancak günün sonunda her zaman söylediğim gibi; Pramac ekibiyle zafer kazanmak istiyorum ve elimizde pek fazla seçeneğimiz kalmadı."

"Sadece bir tane var. Yarışta bir şansım olursa bunun için çalışacağım."

"Fırsatım olursa kesinlikle aklımın bir ucunda 'ah, üreticiler şampiyonasını kazanmak için ikinciliğe azı olmalıyım' diye bir düşünce olmayacak."

“Ana odak noktam yarışı bitirmek ve mümkün olduğunca çok puan kazanmak olacak."

"Böyle bir noktada şampiyonada sadece ileriye gideriz. Galibiyet buna kesinlikle fayda sağlar." yanıtını verdi.

Petronas SRT’den Franco Morbidelli ile Miller arasında, son yarışın son turunda harika bir mücadele vardı.

Morbidelli, Pazar günü galibiyet için favoriler arasında yer alıyor ancak Pramac sürücüsü ile başka bir son tur savaşı istemiyor.

"Umarım olmaz, kalbimin böyle başka bir şey için hazır olduğunu sanmıyorum!"

Vinales: "Yamaha ile galibiyet hedeflemek imkansız"

Önceki haber

Vinales: "Yamaha ile galibiyet hedeflemek imkansız"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Portekiz GP
Pilotlar Jack Miller
Takımlar Pramac Racing
Editör Lewis Duncan

Çok Okunanlar Bugün

Schumacher, Haas koltuğuna yakın olabilir
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Schumacher, Haas koltuğuna yakın olabilir

Schumacher ve Hamilton'ın ilk 264 yarışlarına göre kıyaslaması
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Schumacher ve Hamilton'ın ilk 264 yarışlarına göre kıyaslaması

Seidl: "Türkiye yarışı eğlenceliydi ancak F1'de en iyi araçlar önde olmalı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Seidl: "Türkiye yarışı eğlenceliydi ancak F1'de en iyi araçlar önde olmalı"

MotoGP Portekiz: Oliveira evinde pole pozisyonunda!
MotoGP MotoGP / Sıralama turları raporu

MotoGP Portekiz: Oliveira evinde pole pozisyonunda!

20-22 Kasım Yarış Programı
GENEL GENEL / Ön Bakış

20-22 Kasım Yarış Programı

Hamilton, Schumacher'in F1 başarılarındaki rolünü artık daha iyi anlıyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton, Schumacher'in F1 başarılarındaki rolünü artık daha iyi anlıyor

Verstappen özel bir uçak satın almış olabilir
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen özel bir uçak satın almış olabilir

Dovizioso, Ducati ile katıldığı son MotoGP sıralama turlarının ardından "kızgın"
MotoGP MotoGP / Son dakika

Dovizioso, Ducati ile katıldığı son MotoGP sıralama turlarının ardından "kızgın"

Son Haberler

Miller, Pramac'la son yarışında galibiyet istiyor
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Miller, Pramac'la son yarışında galibiyet istiyor

Vinales: "Yamaha ile galibiyet hedeflemek imkansız"
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Vinales: "Yamaha ile galibiyet hedeflemek imkansız"

Dovizioso, Ducati ile katıldığı son MotoGP sıralama turlarının ardından "kızgın"
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Dovizioso, Ducati ile katıldığı son MotoGP sıralama turlarının ardından "kızgın"

Oliveira, Portekiz'de kazanma şansının düşük olduğuna inanıyor
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Oliveira, Portekiz'de kazanma şansının düşük olduğuna inanıyor

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Schumacher, Haas koltuğuna yakın olabilir

3s
2
Formula 1

Schumacher ve Hamilton'ın ilk 264 yarışlarına göre kıyaslaması

16s
3
Formula 1

Seidl: "Türkiye yarışı eğlenceliydi ancak F1'de en iyi araçlar önde olmalı"

13s
4
MotoGP

MotoGP Portekiz: Oliveira evinde pole pozisyonunda!

18s
5
GENEL

20-22 Kasım Yarış Programı

1g

Son Haberler

Miller, Pramac'la son yarışında galibiyet istiyor
MOTOGP

Miller, Pramac'la son yarışında galibiyet istiyor

Vinales: "Yamaha ile galibiyet hedeflemek imkansız"
MOTOGP

Vinales: "Yamaha ile galibiyet hedeflemek imkansız"

Dovizioso, Ducati ile katıldığı son MotoGP sıralama turlarının ardından "kızgın"
MOTOGP

Dovizioso, Ducati ile katıldığı son MotoGP sıralama turlarının ardından "kızgın"

Oliveira, Portekiz'de kazanma şansının düşük olduğuna inanıyor
MOTOGP

Oliveira, Portekiz'de kazanma şansının düşük olduğuna inanıyor

Lorenzo, Crutchlow'un yorumlarına sert çıktı
MOTOGP

Lorenzo, Crutchlow'un yorumlarına sert çıktı

Son Videolar

MotoGP Efsanesi - Randy Mamola 01:20
MotoGP
11 Kas 2020

MotoGP Efsanesi - Randy Mamola

MotoGP Teruel GP: Start Gridi 00:38
MotoGP
24 Eki 2020

MotoGP Teruel GP: Start Gridi

MotoGP Aragon GP grid pozisyonları 00:38
MotoGP
18 Eki 2020

MotoGP Aragon GP grid pozisyonları

Jerez 1990: Mick Doohan'ın kazaları 01:55
MotoGP
17 Eki 2020

Jerez 1990: Mick Doohan'ın kazaları

MotoGP Start Gridi: Fransa GP 00:38
MotoGP
10 Eki 2020

MotoGP Start Gridi: Fransa GP

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

  • İlan
  • İletişim
  • Yakuplu Mahallesi Kavaklı Caddesi
    Güney Konakları A Blok Kat:3 Daire:5
    Beylikdüzü İstanbul
© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.