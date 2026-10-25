MotoGP Avustralya GP

Miller, Phillip Island taraftarlarına seslendi: "Çok daha iyisini hak etmiştiniz"

Avustralya GP’nin iptal edilmesinin ardından taraftarlara seslenen Jack Miller, gözyaşlarını tutmakta zorlanarak organizasyon adına özür diledi.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 25 Eki 2026 13:30

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Jack Miller, Pramac Racing

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Phillip Island pistinin MotoGP’ye veda ettiği hafta sonunda, Pramac Yamaha sürücüsü ve temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu’nun takım arkadaşı Jack Miller, özel yeşil-altın renk konseptiyle kendi taraftarların önüne çıkmıştı.

Ancak yağmur, fırtına ve tıbbi helikopterin kalkışını engelleyen sis nedeniyle tüm serilerin iptal edilmesi, Avustralyalı pilotun kendi ülkesindeki pazar gününde bu özel renkleri sadece güvenlik aracı arkasındaki veda turunda sergileyebilmesine yol açtı.

Jack Miller, Pramac Racing

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Tur sonunda ana düzlükte motosikletinden inerek eldivenlerini ve botlarını tribünlere fırlatan Miller, pist hoparlörlerinden soğuk ve yağışlı havaya rağmen tribünleri dolduran binlerce taraftara seslendi.

Gözyaşlarını tutmakta zorlanan Miller, şu duygusal açıklamaları yaptı: "Bu iptal kararı gerçekten hiç iyi olmadı.”

“Bugün burada inanılmaz kötü bir havaya ve her türlü rezilliğe katlandınız, hepsi için sizden özür dilerim.”

“En azından Philip Island’ın son yılında piste çıkabildik ama yine de yaşananları kabullenmek gerçekten çok zor. Bütün hafta sonu yağmur yağması için dua ettim, yağmur geldi ama ne yazık ki yarışı başlatacak organizasyonu sağlayamadık.”

Jack Miller, Pramac Racing

Fotoğraf: Robert Cianflone / Getty Images

“Gerçekten çok zor bir durum. Siz çok daha iyisini hak ediyordunuz. Hepiniz Phillip Island için buraya gelerek, saatlerce trafikte bekleyerek ve bu berbat havada saatlerce oturarak inanılmaz bir iş çıkardınız.”

“Hepiniz harikasınız, desteğiniz için çok teşekkür ederim."

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