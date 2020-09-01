Miller, Oliveira son virajda geçince panik yapmış

Pramac sürücüsü, kırmızı bayrakla durdurulan yarışın başında lider gitmeyi başarmıştı. Yarışın yeniden başlamasının ardından Pol Espargaro liderdi ve kazanacak gibi görünüyordu ancak son turda liderliğe yükseldi ve iki sürücü arasında son iki virajda heyecan dolu mücadele yaşandı.

Son virajda Miller, içeriden atak yapınca hem Miller, hem de Espargaro açıldılar ve bu sayede normal çizgiden dönen Tech 3 KTM sürücüsü Miguel Oliveira yarışı kazanmayı başardı.

Miller, "Kırmızı bayrağın ardından kalan bölüm için sıfırlandık ve o kısa yarışa odaklandık."

"12 tur gerçekten hızlı geçti. Sonuna kadar harika mücadele oldu. Oliveira'nın bizimle olmasını beklemiyordum. Pol ile mücadele olacağını düşünmüştüm. Sadece o olursa, onu geçebilirdim."

"Yapmam gereken şeyi yaptım. Virajdan çıkarken Pol'e baktım ancak sonrasında iç tarafta başka bir motor sesi olduğunu duydum. O, Oliveira'ydı ve o an onun da nereden geldiğini düşünmeye başladım."

"Dürüst olmam gerekirse paniklemiştim çünkü daha birçok sürücünün olabileceğini düşündüm." dedi.

Miller, 3. antrenmandaki kazada sağ omzundan hafif sakatlanmıştı ve yarış boyunca ağrılarının olduğunu kabul etti.

Miller, Steiermark GP'de ikinci olarak şampiyonada 3. sıraya yükseldi. Miller ile lider Fabio Quartararo arasında 14 puan fark bulunuyor.

Miller, daha önceki açıklamalarında şampiyonluk mücadelesinde yer alabileceğini söylemişti ancak o açıklamanın ardından kaza yaptı. Bu yüzden Miller, yine aynısının olmadığını istemiyor.

Miller "En son adaylar arasında olduğumu söylediğimde kaza yaptım. Bu yüzden aday değilim."

"Her yarışa ayrı yaklaşıyorum. Brno'da yaşadığımız sıkıntının ardından, Avusturya biziö için tabii ki iyi oldu. Az az da olsa puan kapattık."

"Ancak geçen sene Misano'da çok zorlanmıştık. Bu yüzden kendimi kaybetmek istemiyorum. Ancak bu seneki yeni asfalt yüzeyi bize yardımcı olabilir."

"Sonrasında bazı gerçekten keyif aldığımız Aragon ve Valencia gibi pistler olacak. Portimao'yu da göreceğiz. Orası daha çok motokros pisti gibi." dedi.