Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Bastianini: "Katar GP'de, ilk zaferimi almayı beklemiyordum"
MotoGP / Katar GP Haberler

Miller: "Motosiklet başlangıçtan itibaren tuhaftı"

Jack Miller, Ducati motosikletinin Katar GP'nin başlangıcından itibaren "tuhaf" davrandığını ve yarışı elektronik arızasıyla bıraktığını dile getirdi.

Miller: "Motosiklet başlangıçtan itibaren tuhaftı"
Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Haberi dinle

Avustralyalı sürücü, pazar günkü 22 turluk yarışa dördüncü sıradan başladı ve kısa süre içerisinde güç problemleri yaşayarak geriye düşmeye başladı.

Bir noktada pite gelerek yarışı bırakan Miller, yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi ve problemin detaylarını anlattı.

Miller, "Motosiklet başlangıçtan itibaren harika değildi."

"Elektronik tarafında eksik olan bir şeyler vardı, motosikletin oldukça tuhaf hissettirdiğini söyleyebilirim."

"Pistin çok tuhaf kısımlarında gücün tamamı vardı ve sonra düzlüğe geldiğimde gücüm yoktu. Viraj çıkışında doğrudan dördüncü vitese geçmek zorunda kaldım."

"Son virajda herkes beni geçiyordu. O kadar yavaştım ki son virajdan çıkarken birilerinin arkadan bana çarpacağını düşündüm."

"Bu bir elektronik sorunuydu. Yapabileceğim her şeyi yaptım. A haritasından, B'ye, ondan da C'ye geçtim. Sistemi kapatıp tekrar açtım. Elimden gelenin en iyisini yaptım."

"Birdenbire pistin virajlı bölümünde çok fazla güç vardı. Bunu beklemiyordum. Ardından, normal çekiş gücüne sahip olmadığım için son virajdan her çıkışımda başka bir sürücünün arkadan bana çarpacağını düşünüyordum. Çünkü yarış çizgisindeydim ve hızlanamıyordum."

"Bu yüzden pite geri dönmenin daha iyi olduğunu düşündüm. Harika bir gün değildi." dedi.

Miller, Ducati'nin sorunun sebebini bildiğini söyledi ve şunları ekledi: "Bu yarıştan öğrenilecek hiçbir şey yok.

“Motosiklet olması gerektiği gibi değildi. Sorunun ne olduğunu ve neler yaşandığını biliyoruz."

"Çok üzücü, umarım bir daha olmaz."

Jack Miller, Ducati Team

Jack Miller, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Bastianini: "Katar GP'de, ilk zaferimi almayı beklemiyordum"
Önceki haber

Bastianini: "Katar GP'de, ilk zaferimi almayı beklemiyordum"
Yorumları görüntüle
Lewis Duncan Daha fazlası
Lewis Duncan
Bastianini: "Katar GP'de, ilk zaferimi almayı beklemiyordum" Katar GP
MotoGP

Bastianini: "Katar GP'de, ilk zaferimi almayı beklemiyordum"

Martin: "Bagnaia ile olan kazada, hayatımda ilk kez korktum" Katar GP
MotoGP

Martin: "Bagnaia ile olan kazada, hayatımda ilk kez korktum"

Quartararo, zorlu Katar yarışının ardından endişeli Katar GP
MotoGP

Quartararo, zorlu Katar yarışının ardından endişeli

Son Haberler

Miller: "Motosiklet başlangıçtan itibaren tuhaftı"
MotoGP MotoGP

Miller: "Motosiklet başlangıçtan itibaren tuhaftı"

Bastianini: "Katar GP'de, ilk zaferimi almayı beklemiyordum"
MotoGP MotoGP

Bastianini: "Katar GP'de, ilk zaferimi almayı beklemiyordum"

Martin: "Bagnaia ile olan kazada, hayatımda ilk kez korktum"
MotoGP MotoGP

Martin: "Bagnaia ile olan kazada, hayatımda ilk kez korktum"

Quartararo, zorlu Katar yarışının ardından endişeli
MotoGP MotoGP

Quartararo, zorlu Katar yarışının ardından endişeli

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.