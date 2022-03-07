Miller: "Motosiklet başlangıçtan itibaren tuhaftı"

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Avustralyalı sürücü, pazar günkü 22 turluk yarışa dördüncü sıradan başladı ve kısa süre içerisinde güç problemleri yaşayarak geriye düşmeye başladı.

Bir noktada pite gelerek yarışı bırakan Miller, yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi ve problemin detaylarını anlattı.

Miller, "Motosiklet başlangıçtan itibaren harika değildi."

"Elektronik tarafında eksik olan bir şeyler vardı, motosikletin oldukça tuhaf hissettirdiğini söyleyebilirim."

"Pistin çok tuhaf kısımlarında gücün tamamı vardı ve sonra düzlüğe geldiğimde gücüm yoktu. Viraj çıkışında doğrudan dördüncü vitese geçmek zorunda kaldım."

"Son virajda herkes beni geçiyordu. O kadar yavaştım ki son virajdan çıkarken birilerinin arkadan bana çarpacağını düşündüm."

"Bu bir elektronik sorunuydu. Yapabileceğim her şeyi yaptım. A haritasından, B'ye, ondan da C'ye geçtim. Sistemi kapatıp tekrar açtım. Elimden gelenin en iyisini yaptım."

"Birdenbire pistin virajlı bölümünde çok fazla güç vardı. Bunu beklemiyordum. Ardından, normal çekiş gücüne sahip olmadığım için son virajdan her çıkışımda başka bir sürücünün arkadan bana çarpacağını düşünüyordum. Çünkü yarış çizgisindeydim ve hızlanamıyordum."

"Bu yüzden pite geri dönmenin daha iyi olduğunu düşündüm. Harika bir gün değildi." dedi.

Miller, Ducati'nin sorunun sebebini bildiğini söyledi ve şunları ekledi: "Bu yarıştan öğrenilecek hiçbir şey yok.

“Motosiklet olması gerektiği gibi değildi. Sorunun ne olduğunu ve neler yaşandığını biliyoruz."

"Çok üzücü, umarım bir daha olmaz."

Jack Miller, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images