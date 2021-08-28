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MotoGP / Britanya GP Haberler

Miller: ''MotoGP'nin Silverstone'a dönüşü, Ducati'nin gelişimini öne çıkarıyor''

Ekleyen:
Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Jack Miller, MotoGP'nin 2021 Britanya Grand Prix'si için Silverstone'a dönmesinin, Ducati'nin gelişim anlamında attığı ''büyük adımı'' öne çıkardığını söyledi.

Miller: ''MotoGP'nin Silverstone'a dönüşü, Ducati'nin gelişimini öne çıkarıyor''

MotoGP Silverstone'u en son 2019 yılında ziyaret etmişti ve sonrasında 2020 Britanya Grand Prix'si COVID-19 pandemisi nedeniyle iptal edildi.

Geçtiğimiz Britanya Grand Prix'sinde en iyi Ducati, yedinci sıradaki Danilo Petrucci'ydi ve yarışın galibi Suzuki sürücüsü Alex Rins'ten 19.6 saniye arkada kalmıştı.

Miller bu sezonki hafta sonunun ilk gününü genelde ikinci bitirdi ve Yamaha'daki Fabio Quartararo'dan 0.512 saniye geride kaldı.

Avustralyalı sürücü Silverstone pistinin doğal yapısının, Ducati'nin 2019 yılından beri gösterdiği gelişimi öne çıkardığını söyledi.

''Öncelikle, Silverstone pistine tekrar dönmek güzeldi.''

''Bu eski tip bir yarış pisti, yani çok farklı viraj şekilleri var.''

''Pistin durumu iyi. 2019'dan hatırladığım hisleri, 2021 yılındakilerle karşılaştırmak, motosikletin zaman içindeki gelişimini karşılaştırmak, motosikletin olumlu yanlarını görmek güzel. Özellikle birinci sektörde, büyük bir adım atılmış.''

''Bu motosikletin nasıl gittiğini ve motosiklette ne kadar gelişim kat ettiğinizi gördüğünüz anlardan biri.''

''Ancak evet, bu gerçekten iyi bir gündü. Başından beri rahat hissettim.''

Jack Miller, Ducati Team

Jack Miller, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Silverstone'da motosikletin artık daha az fiziksel bir sürüş mü gerektirdiği sorulan Miller, Ducati'nin 2021 motosikletinde ''asıl olan şeyin'' bu olduğunu söyledi ve bunun ona daha iyi bir yarış temposu sağladığını belirtti.

''İlk bölümde zamanlama çok daha kolay ancak yön değişimlerinin fizikselliğinde de motosiklet çok daha kolay.''

''Motosikleti çok zorlamanıza ve aynı sonucu elde etmek için gidona çok fazla kuvvet uygulamanıza gerek olmuyor.''

''Yani, evet, kesinlikle çok daha iyi ve bunu düşününce Teksas gibi yerlere gitmek konusunda heyecanlanıyorum.''

''Aynı zamanda lastikleri korumak da değişti çünkü artık çok fazla eğilmenize gerek yok ve yarış temposunu da tutturabilirsiniz.''

''Net konuşmak gerekirse bu artık çok daha kolay, her turda zamanlamayı neredeyse doğru yapabiliyorsunuz.''

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