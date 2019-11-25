Miller, MotoGP'nin sezon sonu testlerini bırakmasını istiyor

MotoGP gelecek seneden itibaren testlerin azaltılması çalışmaları kapsamında Valencia'daki sezon sonu testlerinden vazgeçecek. Bunun yerine son yarıştan bir hafta sonra Jerez'de test yapılacak.

Böylece Jerez'de gerçekleştirilecek testlerle 6 Şubat'ta Sepang'da gerçekleştirilecek ilk sezon öncesi test arasında daha büyük fark olacak.

Miller, Valencia testlerini bırakmanın kendisi için büyük fark yaratmayacağını, hatta sezon öncesi testler dışında yarışçıların testlere katılmaması gerektiğini söyledi.

Miller, "Bana göre sezon biter bitmez tüm testleri iptal etmeliler. Sezon biter bitmez, buradan ayrılmalıyız. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz değil mi?"

"Ocak ayında değil ancak sezon öncesinde birkaç test olabilir. Ancak üreticilerin çoğunun test sürücüleri var. Yarış verileri de ortada. Bu yüzden sürücülerin çok fazla test yapmaları gerektiğini düşünmüyorum. Biz daha çok yarışlara odaklanmalıyız. Yani bu sayede daha fazla iş fırsatı ortaya çıkar. Her üreticinin iyi bir test sürücüsüne ihtiyacı olur. Bana göre bu mantıklı bir şey."

"Bu sayede biz de bir, bir buçuk ay tatil yapabiliriz. Bataryalarımızı tamamen boşaltıp tekrar şarj olana kadar tekrar dünyayı dolaşmaya, testlere gidiyoruz..."

"Birkaç hafta sonra tekrar uçağa binmektense biraz daha fazla tatil yapmak iyi olur." dedi.

Özel olarak, sezon sonundaki testleri mi istemediğinin sorulması üzerine Miller, "Tam olarak söylemek istediğim şey bu. Gittikçe yarış sayısı artıyor ve sezonlar uzuyor. Artık her şeyin yeterli olduğunu anlamalılar ve bir şeyler yapmalılar." dedi.

Yardımcı editör: Matteo Nugnes