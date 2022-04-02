Miller, MotoGP'de kuralların "seç, beğen, al" şeklinde uygulandığını düşünüyor

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MotoGP, sürüş yüksekliği cihazlarıyla -yani holeshot- ilk defa 2018 sezonunda tanıştı. Ducati tarafından geliştirilen bu cihazlar, artık neredeyse tüm takımlar tarafından kullanılmakta.

Sürüş yüksekliği cihazlarının son aşaması ise yine Ducati'nin geliştirdiği ve sezon öncesi testlerde karşımıza çıkan "ön sürüş yüksekliği cihazı" oldu. Cihazın daha fazla iyileştirmeye ihtiyacı var, nitekim şu anlık cihazı sadece Pramac sürücüleri kullanmakta.

Fakat, sezonun ilk yarışı öncesi Katar'da yapılan bir toplantıda Ducati hariç tüm üreticiler, maliyet ve güvenlik gerekçeleriyle ön sürüş yüksekliği cihazlarının yasaklanmasını talep etmişti.

Grand Prix Komisyonu bu talebi kabul etti, dolayısıyla 2023'ten itibaren bu cihaz yasaklanacak. Diğer holeshot sistemlerinin kullanımı ise halen serbest.

Ducati sürücüsü Jack Miller, yasağın adil olmadığını düşünüyor.

Miller, "Cihazı kullansak da kullanmasak da yasaklanması bence adil değil."

"Ducati bu sistemi geliştirmek ve çalışmasını sağlamak için epey zaman ve epey para harcadı. Fakat diğer üreticiler için bu fazla geldi."

"Kalkıp da bir anda yasak koyduğunuzda, belki de zaman ve enerji harcayabileceğimiz diğer alanlardaki kaynakları da elimizden alıyorsunuz."

"Sonuç itibariyle kesin bir şekilde 'Halen gelişiyoruz, ama bu alanlarda gelişiyoruz' diyemeyiz."

Jorge Martin, Pramac Racing Photo by: MotoGP

"Günün sonunda Ducati diğerleri gibi büyük bir şirket değil. Diğer takımların ön sürüş yüksekliği cihazlarını yasaklatma ancak arka sürüş yüksekliği cihazlarının hala iyi olduğunu söyleme sebepleri arkamızda kalmamak ve gelişmeye devam etmek."

“Herkes arka sürüş yüksekliği cihazlarına sahip, dolayısıyla ellerinde tutmak istiyorlar. Bu bana hiç adil gelmiyor, hangi kuralları istediğinizi ve hangisini istemediğinizi seçemezsiniz."

"Ayrıca ön sürüş yüksekliği cihazların kullanımı şu anlık serbest, bu mantıklı değil. Kuralların 'seç, beğen, al' şeklinde uygulanmasına katılmıyorum."

"Sezon boyunca bu cihaza sahip olacağız, kullanıp kullanmamak bize kalmış.

"Bu cihazı geliştirmek için çok çalıştık, diğerleri de kullanmaya çalışabilir veya çalışmayabilir, onlara kalmış. Ancak bir takıma kurallar dahilindeyse neyi kullanabileceklerini ve kullanamayacaklarını söyleyememelisin. Sadece yasaklama amaçlı kural koyulmamalı." dedi.

Ducati'nin Arjantin'deki nakliye gecikmelerinden etkilenen takımlardan biri olduğu düşünülüyordu, ancak Miller Perşembe günü fabrika ekibinin garaj duvarları dışında her şeyi teslim aldığını doğruladı.