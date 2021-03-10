MotoGP
MotoGP
R
MotoGP
Katar GP
28 Mar
FP1:
15 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Doha GP
02 Nis
Sıradaki Etkinlik
22 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Arjantin GP
08 Nis
Postponed
R
MotoGP
Americas GP
15 Nis
Postponed
R
MotoGP
Portekiz GP
16 Nis
Sıradaki Etkinlik
36 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
İspanya GP
29 Nis
Sıradaki Etkinlik
49 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Fransa GP
13 May
Sıradaki Etkinlik
63 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
İtalya GP
27 May
Sıradaki Etkinlik
77 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Katalan GP
03 Haz
Sıradaki Etkinlik
84 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Almanya GP
17 Haz
Sıradaki Etkinlik
98 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Hollanda GP
24 Haz
Sıradaki Etkinlik
105 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Finlandiya GP
08 Tem
Sıradaki Etkinlik
119 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Avusturya GP
12 Ağu
Sıradaki Etkinlik
154 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Britanya GP
Biletler
26 Ağu
Sıradaki Etkinlik
168 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Aragon GP
09 Eyl
Sıradaki Etkinlik
182 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
San Marino GP
16 Eyl
Sıradaki Etkinlik
189 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Japonya GP
30 Eyl
Sıradaki Etkinlik
203 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Tayland GP
07 Eki
Sıradaki Etkinlik
210 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Avustralya GP
21 Eki
Sıradaki Etkinlik
224 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Malezya GP
28 Eki
Sıradaki Etkinlik
231 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Valensiya GP
11 Kas
Sıradaki Etkinlik
245 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / Espargaro: ‘’Aprilia, 2021’de MotoGP’nin en iyileriyle mücadele etmeyi hak ediyor’’
MotoGP / Son dakika

Miller, MotoGP testleri sırasında Katar tur rekorunu kırdı

Ekleyen:
Çeviren:
Betim Aker

Ducati sürücüsü Jack Miller, ikinci Katar MotoGP sezon öncesi testlerinin ilk gününde, Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo’yu geçerek pistteki tur rekoru kırdı.

Miller, MotoGP testleri sırasında Katar tur rekorunu kırdı

İlk testlerde genelde sonradan piste çıkan Suzuki, Çarşamba öğleden sonra piste ilk çıkan takımlardan oldu ve Alex Rins 1:55.791’lik bir süre yaparak, açılış saatinin en hızlı ismi oldu.

İkinci saatin sonuna doğru, Aleix Espargaro 1:55.049’luk süreyle Aprilia’yı ilk sıraya taşırken, Honda kullanan kardeşi Pol ise sadece 0.016 saniyelik bir farkla ikinciliğe geçti.

İlk testin lideri Fabio Quartararo, Yamaha’nın 2021 şasisini değerlendirmeye devam etti ve üçüncü saatin sonunda 1:54.588'lik tur zamanıyla en hızlı isim oldu. Honda sürücüsü Pol Espargaro ise dördüncü saatte en iyi tur zamanını 1:54.272 saniyeye düşürdü.

Geçen hafta RC213V’nin limitlerini bilmemenin stresli olduğunu belirten Espargaro, sonrasında Ducati sürücüsü Miller tarafından ikinciliğe düşürüldü. 

Günün bitimine üç saat kala, Miller 1:53.826’yla en iyi zamanı yakaladı ve son saate kadar kimse bunu geçemedi. Espargaro kardeşlerin ikisi ve Pramac sürücüsü Johann Zarco da, 1:53’lük zamanlara inebildi.

Miller, son saatin bitimine 15 dakika kala 1:53.183’lük süresiyle tur rekorunu kırdı.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Quartararo, Miller’ın 0.080 saniye gerisinde kalarak ikinci olurken, Çarşamba günü 2021 M1 şasisiyle 77 tur atan Yamaha’nın diğer sürücüsü Maverick Vinales 1:53.510’luk zamanıyla ilk üçe girmeyi başardı.

Pramac sürücüsü Zarco GP21’iyle rekabet ederek dördüncülüğü aldı ve ardından beşinci Pol,   altıncı Aleix olmak üzere Espargaro kardeşler geldi.

Çarşamba günü Suzuki’nin 2022 motorunu deneyen Joan Mir, geçen hafta frenleme alanında 2020’ye kıyasla eksiklikleri olduğunu düşündüğü 2021GSX-RR şasisini denemedi.

Mir, 0.895 saniye farkla yedinciliği alırken, takım arkadaşı Rins de sekizinci oldu. Ducati sürücüsü Francesco Bagnaia dokuzuncu sırada yer aldı ve birinci virajda kaza yapan LCR sürücüsü Takaaki Nakagami’yle ilk 10 tamamlanmış oldu.

KTM, RC16 motosikletiyle pek de iyi bir gün geçirmedi. KTM sürücüsü Miguel Oliveira, 1.3 saniye farkla on ikinciliği alarak, Avusturyalı markanın en hızlı sürücüsü oldu. Takım arkadaşı Brad Binder ise Pazar günü yaşadığı iki düşüşün ardından, Çarşamba günü tekrar kaza yapmasıyla, Pramac çaylağı Jorge Martin’in arkasında 20. olarak günü tamamladı.

Yeni aerodinamik kaplamayı test eden Petronas SRT ikilisi Franco Morbidelli ve Valentino Rossi 11. ve 13. sıralarda yer alırken, Avintia sürücüsü Enea Beastianini de 14. olarak en hızlı çaylak unvanını aldı.

Testlerde dördüncü kazasını yapan LCR sürücüsü Alex Marquez, Bastianini’nin ardından gelen isim oldu. HRC’nin, yeni aerodinamik kaplamayı test eden test sürücüsü Stefan Bradl günü ise,  15 turun ardından kaza yapmasının ardından günü sonlandırmak zorunda kaldı.

En iyi 10 test süresi

Poz   Nº   Sürücü  Motosiklet   Derece  Fark  Tur
43 Jack Miller Ducati 1'53.183   51
20 Fabio Quartararo Yamaha 1'53.263 0.080 62
12 Maverick Viñales Yamaha 1'53.510 0.327 77
5 Johann Zarco Ducati 1'53.899 0.716 65
44 Pol Espargaró Honda 1'53.899 0.716 53
41 Aleix Espargaró Aprilia 1'53.971 0.788 31
36 Joan Mir Suzuki 1'54.078 0.895 57
42 Alex Rins Suzuki 1'54.143 0.960 63
63 F.Bagnaia Ducati 1'54.236 1.053 51
10  30 Takaaki Nakagami Honda 1'54.262 1.079 5
paylaşım
yorumlar
Espargaro: ‘’Aprilia, 2021’de MotoGP’nin en iyileriyle mücadele etmeyi hak ediyor’’

Önceki haber

Espargaro: ‘’Aprilia, 2021’de MotoGP’nin en iyileriyle mücadele etmeyi hak ediyor’’
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Editör Lewis Duncan

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Teknik analiz: Ferrari SF21

1s
2
Formula 1

Ferrari, 2021 F1 aracı SF21'i tanıttı!

7s
3
Formula 1

Brundle: "'Huysuz' Hamilton sözleşme görüşmelerinden bahsetmeyi sevmiyor"

1s
4
Formula 1

Ferrari: "En büyük değişim arka kısımda oldu"

6s
5
Formula 1

Ferrari pilotları için araçtaki yeşil renk, bir sürpriz olmuş

4s
Son Haberler
Miller, MotoGP testleri sırasında Katar tur rekorunu kırdı
MOTOGP

Miller, MotoGP testleri sırasında Katar tur rekorunu kırdı

13dk
Espargaro: ‘’Aprilia, 2021’de MotoGP’nin en iyileriyle mücadele etmeyi hak ediyor’’
MOTOGP

Espargaro: ‘’Aprilia, 2021’de MotoGP’nin en iyileriyle mücadele etmeyi hak ediyor’’

15s
Marquez, Katar GP geçici katılımcı listesine dahil edildi
MOTOGP

Marquez, Katar GP geçici katılımcı listesine dahil edildi

9 Mar 2021
MotoGP, yeni BMW güvenlik araçlarını tanıttı
MOTOGP

MotoGP, yeni BMW güvenlik araçlarını tanıttı

9 Mar 2021
Yamaha'nın Morbidelli'nin motosikletini güncellemesi "büyük bir sürpriz" olmuş
MOTOGP

Yamaha'nın Morbidelli'nin motosikletini güncellemesi "büyük bir sürpriz" olmuş

9 Mar 2021
Son Videolar
MotoGP 2021 sezonuna bir bakış! 01:35
MotoGP
9s

MotoGP 2021 sezonuna bir bakış!

Marc Marquez iyileşmeye devam ediyor 04:31
MotoGP
8 Mar 2021

Marc Marquez iyileşmeye devam ediyor

Yamaha’da, 2021 sezonunda başka Rossi/Lorenzo tarzı rekabet olacak mı? 09:49
MotoGP
1 Mar 2021

Yamaha’da, 2021 sezonunda başka Rossi/Lorenzo tarzı rekabet olacak mı?

2021 PETRONAS Sepang Racing Takım Lansmanı 00:00
MotoGP
1 Mar 2021

2021 PETRONAS Sepang Racing Takım Lansmanı

PETRONAS Sepang Racing Takımı - 2021 Takım Tanıtımı Teaserı 00:33
MotoGP
26 Şub 2021

PETRONAS Sepang Racing Takımı - 2021 Takım Tanıtımı Teaserı

More from
Lewis Duncan
Espargaro: ‘’Aprilia, 2021’de MotoGP’nin en iyileriyle mücadele etmeyi hak ediyor’’
MotoGP / Haberler

Espargaro: ‘’Aprilia, 2021’de MotoGP’nin en iyileriyle mücadele etmeyi hak ediyor’’

Yamaha'nın Morbidelli'nin motosikletini güncellemesi "büyük bir sürpriz" olmuş Katar Şubat testi
MotoGP / Haberler

Yamaha'nın Morbidelli'nin motosikletini güncellemesi "büyük bir sürpriz" olmuş

Rins: "2022 Suzuki motorunun test edilmesi 2021'in değerini azaltmıyor" Katar Şubat testi
MotoGP / Haberler

Rins: "2022 Suzuki motorunun test edilmesi 2021'in değerini azaltmıyor"

Çok Okunanlar Bugün

Teknik analiz: Ferrari SF21
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Teknik analiz: Ferrari SF21

Ferrari, 2021 F1 aracı SF21'i tanıttı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, 2021 F1 aracı SF21'i tanıttı!

Brundle: "'Huysuz' Hamilton sözleşme görüşmelerinden bahsetmeyi sevmiyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Brundle: "'Huysuz' Hamilton sözleşme görüşmelerinden bahsetmeyi sevmiyor"

Ferrari: "En büyük değişim arka kısımda oldu"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari: "En büyük değişim arka kısımda oldu"

Ferrari pilotları için araçtaki yeşil renk, bir sürpriz olmuş
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari pilotları için araçtaki yeşil renk, bir sürpriz olmuş

Ferrari, 2020 motorunun turbosu üzerinde yoğunlaşmış
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, 2020 motorunun turbosu üzerinde yoğunlaşmış

Red Bull, Perez'in takıma getirdiği bilgilerden memnun
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Red Bull, Perez'in takıma getirdiği bilgilerden memnun

Takımların test programı yavaş yavaş belli oluyor
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

Takımların test programı yavaş yavaş belli oluyor

Son Haberler

Miller, MotoGP testleri sırasında Katar tur rekorunu kırdı
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Miller, MotoGP testleri sırasında Katar tur rekorunu kırdı

Espargaro: ‘’Aprilia, 2021’de MotoGP’nin en iyileriyle mücadele etmeyi hak ediyor’’
MOTOGP MotoGP / Haberler

Espargaro: ‘’Aprilia, 2021’de MotoGP’nin en iyileriyle mücadele etmeyi hak ediyor’’

Marquez, Katar GP geçici katılımcı listesine dahil edildi
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Marquez, Katar GP geçici katılımcı listesine dahil edildi

MotoGP, yeni BMW güvenlik araçlarını tanıttı
MOTOGP MotoGP / Son dakika

MotoGP, yeni BMW güvenlik araçlarını tanıttı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.