Miller, MotoGP testleri sırasında Katar tur rekorunu kırdı

İlk testlerde genelde sonradan piste çıkan Suzuki, Çarşamba öğleden sonra piste ilk çıkan takımlardan oldu ve Alex Rins 1:55.791’lik bir süre yaparak, açılış saatinin en hızlı ismi oldu.

İkinci saatin sonuna doğru, Aleix Espargaro 1:55.049’luk süreyle Aprilia’yı ilk sıraya taşırken, Honda kullanan kardeşi Pol ise sadece 0.016 saniyelik bir farkla ikinciliğe geçti.

İlk testin lideri Fabio Quartararo, Yamaha’nın 2021 şasisini değerlendirmeye devam etti ve üçüncü saatin sonunda 1:54.588'lik tur zamanıyla en hızlı isim oldu. Honda sürücüsü Pol Espargaro ise dördüncü saatte en iyi tur zamanını 1:54.272 saniyeye düşürdü.

Geçen hafta RC213V’nin limitlerini bilmemenin stresli olduğunu belirten Espargaro, sonrasında Ducati sürücüsü Miller tarafından ikinciliğe düşürüldü.

Günün bitimine üç saat kala, Miller 1:53.826’yla en iyi zamanı yakaladı ve son saate kadar kimse bunu geçemedi. Espargaro kardeşlerin ikisi ve Pramac sürücüsü Johann Zarco da, 1:53’lük zamanlara inebildi.

Miller, son saatin bitimine 15 dakika kala 1:53.183’lük süresiyle tur rekorunu kırdı.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Quartararo, Miller’ın 0.080 saniye gerisinde kalarak ikinci olurken, Çarşamba günü 2021 M1 şasisiyle 77 tur atan Yamaha’nın diğer sürücüsü Maverick Vinales 1:53.510’luk zamanıyla ilk üçe girmeyi başardı.

Pramac sürücüsü Zarco GP21’iyle rekabet ederek dördüncülüğü aldı ve ardından beşinci Pol, altıncı Aleix olmak üzere Espargaro kardeşler geldi.

Çarşamba günü Suzuki’nin 2022 motorunu deneyen Joan Mir, geçen hafta frenleme alanında 2020’ye kıyasla eksiklikleri olduğunu düşündüğü 2021GSX-RR şasisini denemedi.

Mir, 0.895 saniye farkla yedinciliği alırken, takım arkadaşı Rins de sekizinci oldu. Ducati sürücüsü Francesco Bagnaia dokuzuncu sırada yer aldı ve birinci virajda kaza yapan LCR sürücüsü Takaaki Nakagami’yle ilk 10 tamamlanmış oldu.

KTM, RC16 motosikletiyle pek de iyi bir gün geçirmedi. KTM sürücüsü Miguel Oliveira, 1.3 saniye farkla on ikinciliği alarak, Avusturyalı markanın en hızlı sürücüsü oldu. Takım arkadaşı Brad Binder ise Pazar günü yaşadığı iki düşüşün ardından, Çarşamba günü tekrar kaza yapmasıyla, Pramac çaylağı Jorge Martin’in arkasında 20. olarak günü tamamladı.

Yeni aerodinamik kaplamayı test eden Petronas SRT ikilisi Franco Morbidelli ve Valentino Rossi 11. ve 13. sıralarda yer alırken, Avintia sürücüsü Enea Beastianini de 14. olarak en hızlı çaylak unvanını aldı.

Testlerde dördüncü kazasını yapan LCR sürücüsü Alex Marquez, Bastianini’nin ardından gelen isim oldu. HRC’nin, yeni aerodinamik kaplamayı test eden test sürücüsü Stefan Bradl günü ise, 15 turun ardından kaza yapmasının ardından günü sonlandırmak zorunda kaldı.

En iyi 10 test süresi

Poz Nº Sürücü Motosiklet Derece Fark Tur 1 43 Jack Miller Ducati 1'53.183 51 2 20 Fabio Quartararo Yamaha 1'53.263 0.080 62 3 12 Maverick Viñales Yamaha 1'53.510 0.327 77 4 5 Johann Zarco Ducati 1'53.899 0.716 65 5 44 Pol Espargaró Honda 1'53.899 0.716 53 6 41 Aleix Espargaró Aprilia 1'53.971 0.788 31 7 36 Joan Mir Suzuki 1'54.078 0.895 57 8 42 Alex Rins Suzuki 1'54.143 0.960 63 9 63 F.Bagnaia Ducati 1'54.236 1.053 51 10 30 Takaaki Nakagami Honda 1'54.262 1.079 5