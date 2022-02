Miller: "MotoGP pilotları korkutucu şekilde COVID riski altında"

Haberi dinle

MotoGP pilotları, bu sezon sporun tarihinin gördüğü en uzun takvim ile karşı karşıyalar. En son 1997'de düzenlenen Endonezya ve en son 1981'de düzenlenen Finlandiya GP'lerinin takvime eklenmesiyle yarış sayısı 21'e yükselmiş durumda.

Takvimdeki yarış sayısı, COVID-19 pandemisinin devam etmesine rağmen bir anda yükseldi. Kısıtlamaların yavaş yavaş kalkmasının ve padoktakilerin seyahat edebilmesinin kolaylaşmasının da bu durumda payı olduğunu belirtmekte fayda var. Nitekim geçtiğimiz haftalarda MotoGP Malezya ve Endonezya'da sezon öncesi testlerini rahat bir şekilde gerçekleştirdi.

Endonezya'nın Mandalika bölgesinde geçtiğimiz hafta düzenlenen testlerde padok içinde birçok kişinin COVID-19 testleri pozitif çıktı ve bu kişiler Endonezya'da karantinaya girmek durumunda kaldı.

MotoGP gridindeki tüm pilotların aşılanmış olmasına (halen kafasında bazı şüpheler olduğunu belirten Johann Zarco hariç) rağmen, Omicron varyantının hızlıca yayılması nedeniyle birçok kişi yeniden enfekte oldu, tamamen aşılanmış bazı kişilerin hiç semptom göstermeden atlattığı da bilinmekte.

Jack Miller, Ocak ayında Avustralya'daki evinde COVID'e yakalandı, ki Ducati bu nedenle 2022 motosikletinin tanıtımını ertelemek zorunda kalmıştı. Miller, salgının bu sezonu da etkileme olasılığının yüksek olduğunu öne sürmekte.

"Bu aşamada kimsenin hayatı hiç kolay değil."

"Son gün yarış simülatörü yaptık, motosikletten indikten sonra ise bir anda bütün yarış tulumlarımı şirkete geri vermek zorunda kaldım çünkü asistanımın COVID testi pozitif çıktı."

"Bu bir kabus. Otelde ve pistte sürekli kendisiyle birlikteydik."

"Hiçbir protokolü ihlal etmedik, yapmamamız gereken hiçbir şeyi yapmadık, hatta asistanım hiç yapmadı. Sessiz sakin birisidir, bizimle fazla takılmaz."

"Bu tüm dünyada böyle. Bildiğiniz gibi kendi çiftliğimdeyken COVID'e yakalanmıştım. O zamanlar hiçbir yere gitmemiş veya hiçbir şey yapmamıştım, nasıl olduğunu bilmiyorum ama bir şekilde yakalandım."

Jack Miller, Ducati Team Photo by: MotoGP

"Dolayısıyla bu sezonun da etkileneceğini düşünüyorum. Bir sürücü olarak bunun düşüncesi bile korkutucu, çünkü yarış kaçırma ihtimalimiz bulunuyor."

"Bu tüm pilotlar için gerginlik verici fakat hayat böyle. Şampiyonanın devam etmesine ihtiyacımız var ve yapmamız gereken kendimizi olabildiğince güvende tutmak."

Son şampiyon Fabio Quartararo ise önceden COVID-19'a yakalandığını ve sezon içinde yeniden yakalanmamak için elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi.

"Uzun zaman önce enfekte olmuştum fakat yeniden yakalanma ihtimalinin olduğunu biliyorum. Bu kontrol edemeyeceğimiz bir durum. Her an her yerde karşımıza çıkabilir."