Miller: "MotoGP çaylaklarının hızı beni 'sinirlendiriyor'"

MotoGP'ye son dönemde gelen Fabio Quartararo ve Joan Mir daha şimdiden şampiyon olurken, Francesco Bagnaia, Brad Binder, Jorge Martin ve Miguel Olivera gibi genç isimler, seriye çıkar çıkmaz güçlü performanslar gösterip, yarış kazandılar.

Pramac sürücüsü Martin, bu yıl katıldığı MotoGP'de Steiermark Grand Prix'sinde galibiyete ulaşırken, üç kez podyuma çıktı ve dört kez de pole pozisyonundaydı. Avintia sürücüsü Enea Bastianini ise ilk yılında 2019 Ducati'si ile iki podyum elde etti.

Miller, Jorge Martin'in sezonu hakkında, genç İspanyol'a övgüler yağdırırken aynı zamanda MotoGP'nin genç yeteneklerinin genel olarak ne kadar güçlü olduğuna da dikkat çekti.

Miller, "Bence bu motosiklet [Ducati] akla hayale sığmayacak kadar zor."

“Motosikletin karakteri ve bunun gibi her şeyi var. Tüm çaylaklar beni gerçekten sinirlendiriyor çünkü gittikçe daha da hızlı oluyorlar."

"[Pecco] bir çaylak olarak geldi, Malezya'daki testte zirvedeydi ve 'yavaştım' dedi. Bu saçmalık çünkü yavaş değildi."

"Gittikçe daha hızlı olmaya devam ediyorlar."

"Jorge harika bir iş çıkardı, bu yıl birkaç yarış kaçırdı ama geldiğinde belki de bende olmayan bir profesyonellikle geldiğini kanıtladı."

"Bu anlamda gerçekten zirveye çıktı ve yarışıyla harika bir iş çıkardı."

"Benim bir çok şeyi öğrenmem çok uzun zaman aldı ve o çok bütün bir sürücü."

"Bastianini de öyle, bu beni sinirlendiriyor. [Andrea] Dovizioso ve [Danilo] Petrucci'nin, bunu onlara yaptığımda nasıl hissettiklerini biliyorum ve bir yıllık bir motosiklet tarafından geçilmek kesinlikle hoş bir duygu değil."

"Ancak bu, kendimi geliştirmek için daha fazla istekli olmamı sağlıyor çünkü bu kadar genç yaşta ne kadar iyi olduklarını ve ne kadar iyiye gittiklerini görmek inanılmaz." dedi.

Jorge Martin, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Bagnaia da Martin'in performansını övdü.

2021 şampiyona ikincisi, "Bu yıl iyi bir iş çıkardığını düşünüyorum, hatta iyiden daha fazla."

"Çünkü çaylak olarak başladığı yılda, ikinci yarışta bir pole ve podyum aldı. Avusturya'da, daha ilk yılında kazandı. Portimao'daki olayıyla birçok yarış kaybettiği düşünülünce bence gerçekten harika bir sezon geçirdi."

"Yani, yaptıklarından mutlu olduğunu düşünüyorum."

"Elbette bizim motosikletimiz bir çaylak için en kolay olanı değil ama en başından beri benim [çaylak yılımda] öğrenmediğim şeyleri çok çabuk öğreniyordu."

"Bu motosikletle bu kadar harika hissettiğim ilk yıldı."

"Ayrıca şimdi motosikletimiz daha rekabetçi ancak geçen yıl da rekabetçiydi ve bazen hızlıydım ama çoğu zaman gerideydim."

"Yani çok rekabetçiydi ama bence Bastianini de çaylak olarak muazzam bir iş çıkardı." dedi.