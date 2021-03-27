Miller: ‘’Morbidelli, Katar MotoGP’de yenilmesi gereken isim’’

Miller, ikinci seansta 1:53.387’lik bir zaman turu yaptı ve cuma gününün en hızlı ismi olmayı başardı. Ducati'den takım arkadaşı Francesco Bagnaia ise hemen arkasında ikinci oldu.

Morbidelli, 16 turluk lastikleriyle, Miller’ın zamanının 0.289 saniye gerisinde kalarak, ikinci seansı yedinci olarak tamamladı.

Miller, 16 sürücünün bir saniye fark içerisinde dizildiği gridin çok yakın olduğunu ve sıralama için biraz ‘’korktuğunu’’ söyledi. Avustralyalı sürücü, Morbidelli’nin yenilmesi gereken isim olduğunu da ekledi.

Miller, ’’Gördüğünüz gibi dereceler daha şimdiden inanılmaz derecede yakın.’’

‘’Henüz ikinci antrenmandayız. Ben birinciydim ancak dördüncü olan Zarco benden 0.2 saniye bile uzak değildi ve tur rekoru ile aramda 0.007 saniye vardı."

‘’Bunun ikinci antrenmanda yapılması normal değil. Sıralamalardan biraz korkuyorum, birçok kişi çok hızlı.’’

‘’En başından beri Franky hızlı ve güçlüydü. İlk antrenmandaki üçüncü turunda en hızlı turu aldı ve birçok kişi gibi lastiklerini değiştirmedi. Aksine daha fazlasını yaptı."

‘’Planım Franky gibi lastik değiştirmemekti ancak değiştirmek zorunda kaldım.’’

Jack Miller, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

‘’Bana göre, Franky yenilmesi gereken kişi, ancak neler olacağını göreceğiz.’’ dedi.

Morbidelli ise Miller’ın değerlendirmesine katılmadı ve Ducati’nin hâlâ favori olduğunu söyledi.

Autosport tarafından Miller’ın yorumlarını değerlendirmesi istendiğinde Morbidelli, ’’Sayılara ve bugünün tablosuna bakarsanız, bana göre Ducati hâlâ favori.’’

‘’Ancak hiçbir şey belli değil, tahminlerde bulunmak için biraz daha beklemeliyiz. Çünkü bugün daha ilk gündü ve Ducati’ler, özellikle bu gece testlerdeki hızlarını bulmuş gibi görünüyorlar. Ne daha fazlası, ne de daha azı. Biz de aynı hızı elde etmekte biraz zorlanıyoruz." dedi.