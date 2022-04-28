Miller: "Modern MotoGP'de geçiş yapmak artık çok zor"

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Bu yıl MotoGP gridi, tamamı yarış kazanmış olan altı üreticiden oluşuyor ve bu yıl hepsi en az bir kez podyuma çıkmayı başardılar. Bu açıdan seri tarihinin en rekabetçi dönemi yaşanıyor.

İlk beş yarışta dört farklı üretici zafere ulaşırken, podyuma çıkan 10 farklı sürücü vardı.

Bu hafta sonu Jerez'deki İspanya GP'ye giderken altı sürücü, şampiyona liderliğini Alex Rins ile paylaşan Fabio Quartararo'nun 23 puan yakınlığında yer alıyor.

Geçen hafta Portekiz'de Joan Mir ile temas yaşamasının ardından 38 puan geride dokuzuncu sırada yer alan Miller, bu tutarsız durumun sezonun geri kalanında devam edeceğini söylüyor.

Miller, "Bastianini'nin geçen hafta sonu kaza yapması, sıralamayı kesinlikle sarstı. Genelde çok tutarlı olduğu için onun favori olarak öne çıktığını düşündüm."

"Ancak geçen hafta sonu bu düşüşü yaşamasıyla tablo biraz sarsıldı ve çok daha fazla kişiyi liderlik için bir araya getirdi."

"Gerçekten puan olarak yakın pek çok kişi var."

"Bu yüzden sezon sonuna kadar benzer bir durum beklemenin doğru olduğunu düşünüyorum. 10 dakikalık kuru pist süresiyle Portimao'da 1'39'larda dönüyorduk. Bu hızda yarışırken hata yapmak kesinlikle kolaydır."

"MotoGP'nin mevcut hızıyla her zaman baskı altında olacağız. Esasen yarışın her turunda bir sıralama turunda gibisiniz ve herhangi bir hata yapamazsınız."

"Bu nedenle baskı hissediyorsunuz ve herkes aynı türden bir baskı altında. Ayrıca tüm motosikletler çok rekabetçi ve birbirlerine çok yakınlar."

"Bu sebeplerden dolayı geçiş yapmak artık çok zor. Portimao'da öyleydi, Arjantin'de ve Teksas'ta da zorlandık. Şu anda geçiş yapmak kolay değil."

"Bu nedenle, bir hata yapmak ve birkaç pozisyonu kaybetmek çok kolay, ki bu durum yarış sonucu üzerinde gerçekten büyük bir etkiye sahip olabilir. Çünkü o zaman pozisyonları geri kazanmak eskisi kadar kolay olmayacak."

"Yani, hata yapmak veya birkaç pozisyon kaybetmek, yarışın sonucu üzerinde büyük bir etkiye sahip sağlayabilir çünkü o pozisyonları geri almak eskisi gibi basit değil." dedi.

Jack Miller, Ducati Team Photo by: Dorna

2020 dünya şampiyonu Mir de geçtiğimiz birkaç yılda sürücülerin artık hata yapamayacakları bir noktaya geldiklerini belirtti.

Suzuki sürücüsü, "Son yıllarda giderek daha az hata yapmanız gerektiği doğru çünkü mücadele daha sıkı ve hata yapmak harika olmuyor çünkü size çok pahalıya patlıyor."

"Tutarlı şekilde podyuma çıkmalıyız, bence bir sonraki adım bu olacak."

"Portimao'da fırsatımız vardı. Bakalım bunu tekrarlayabilecek miyiz?" dedi.