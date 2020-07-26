Son 7 MotoGP sezonunun altısında şampiyon olmayı başaran Marquez, İspanya GP'de sakatlanmasının ardından Endülüs GP'ye de katılamayacak. Bu, Marquez'in Brno'da dönse dahi rakiplerinin ciddi manada gerisinde kalabileceği manasına geliyor.

İlk yarışta 4. olan Miller, gelecek yarışların kendisine ve Ducati'ye daha uygun olmasıyla iyi sonuçlar alabileceğine inanıyor.

Miller, "Marquez'in yarışa katılmaması kesinlikle durumu değiştirdi. Stratejimizi değiştirmeliyiz. Jerez 1 yarışının ardından Jerez 2 yarışından mümkün olan maksimum puanlarla ayrılmalıyız."

"Sonrasında gerçekten iyi olduğum ve mücadele edebileceğimiz pistler gelecek. Burası normalde Marc'ın iyi olduğu bir pist ve bu avantajı kullanamayacak. Bu yüzden buralarda ona karşı biraz puan toplamalıyım. Bazı pistlerde GP20, geçen senelerde olduğu gibi daha iyi olacak."

"Bu yüzden şampiyonaya bakışım biraz değişti. Şampiyona içerisinde birkaç podyum ve ilk 5 sonucu almayı umuyordum ancak artık... Her yarışa ayrı yaklaşacağız, henüz sezonun erken dönemindeyiz. Ancak bu mücadeleye ortak olabileceğime inanıyorum." dedi.

Miller, Marquez'in bu hafta sonu yarışmaya çalışmasının cesaret madalyasını gerektirdiğini ancak yarışmama kararı almasının doğru olduğunu söyledi.

Miller, "Beni yanlış anlamayın. Onun piste çıkıp turlaması harikaydı. Sadece bu bile cesaret madalyasını gerektiriyor ancak yine de bunun ... Sanırım deneyene kadar tam olarak ne durumda olduğunuzu anlayamıyorsunuz."

"Barcelona'da evinde dinlenip sıradaki yarış için hazırlansa daha iyi olurdu. Daha yeni ameliyat olup buraya gelmesi gerçekten insanın aklını başından alıyor."

"Onu gerçekten tebrik ediyorum. Dediğim gibi piste çıkıp turlaması nedeniyle cesaret madalyasını hak ediyor." dedi.