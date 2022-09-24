Miller: "Marquez bir galibiyet adayı, sadece yanlış alarm veriyor"

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Tarihi bir sıralama seansı geçiren Marc Marquez, yağmurlu geçen seansı ilk sırada tamamlayarak tam 1071 günlük aranın ardından ilk kez pole pozisyonuna ulaştı. Bu, Honda'nın 2021 Britanya GP'sinden, Marquez'in ise 2019 Japonya GP'sinden sonraki ilk pole pozisyonu.

Yarışın kuru zeminde geçmesi bekleniyor, dolayısıyla fiziksel yükün de artacağını söyleyen Marquez, podyum mücadelesi veremeyeceğini, henüz zamanının gelmediğini düşünüyor.

Ancak birçok sürücü Marquez'in ciddi bir galibiyet adayı olacağında hemfikir. Bu isimlerden birisi de Marquez'in "geçmişte binlerce kez rekabetçi olacağını reddettiğini" söyleyen Jack Miller.

Sıralama turlarını yedinci sırada tamamlayan Avustralyalı sürücü, yarış için ana tehditlerin kimler olduğu sorulduğunda, "Elbette Marc gayet iyi gidiyor ve hepimiz onun Pazar günü neler yapabileceğini biliyoruz."

"Omzunun durumu ne olursa olsun burası oldukça fiziksel, çok fazla sert frenlemeye sahip olan ve ayakta kalmak için kollarınızı kullanmanız gereken bir pist."

"Bu yüzden Marc'ın neler yapabileceğini görmek ilginç olacak. Evet, kendisi bunun [kazanacağı bir yarış olmayacağını] söylüyor, ama bunu daha önce 1000 kez daha söyledi. Kısacası, bizlere sürekli yanlış alarm veriyor."

Jack Miller, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Kendisi kesinlikle ciddi bir tehdit olacak. Aynı şekilde Pecco [Bagnaia], Fabio [Quartararo] ve diğerleri de."

"Bunun yanı sıra Enea [Bastianini] epey gerilerden başlayacak, ancak kendisinin yarış temposunun ne kadar iyi olduğu da ortada."

"Hakeza KTM; Binder hem bugün, hem de Cuma günü çok güçlüydü, bu sonuçları Pazar gününe yansıtabileceğini de biliyoruz."

"Bu yüzden, özellikle [bu hafta sonu] çok fazla tur atmamış olmanın ve üç yıldır burada olmamanın bilinmezliğiyle, galibiyet savaşında çok fazla sürücü olacağını düşünüyorum."

"Yarınki yarış öncesi pek çok bilinmeyen var, bu durumdan hoşlanıyorum." dedi.