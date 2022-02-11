Miller, Mandalika testinin ilk gününün ardından "kibirli" Espargaro'yu eleştirdi

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MotoGP, sezon öncesi testiyle beraber 1997'den beri ilk kez Endonezya'ya geldi ve Mandalika pistindeki ilk test seansı cuma günü gerçekleşti.

Kötü şartlar, sürücülerin teste olan başlangıcını olumsuz etkiledi ve yaklaşık 90 dakikalık bir bekleme süreci oldu.

Honda sürücüsü Pol Espargaro, testi 1:32.466 ile lider kapatırken, Aprilia'dan Aleix Espargaro dördüncü ve Jack Miller altıncı oldu.

Miller, Cuma günkü testin ardından yaşadığı bir olaydan ötürü Aleix Espargaro hakkında sert sözler söyledi.

Miller, "Penultate virajında frenlere asıldı ve neredeyse ona arkadan çarpıyordum."

"Sonra onu yakaladım ve bunu neden yaptığını anlamaya çalıştım ama hiçbir şey bilmiyormuş gibi davrandı."

"Biliyorsunuz Aleix, kendisi gibi davranıyor. O kibirli birisi." dedi.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Espargaro, Cuma günkü olayla ilgili yorum yapmadı ancak gün boyunca yaşananlar nedeniyle öfkeliydi.

Aprilia sürücüsü, kırmızı bayrak döneminin ardından sürücüleri dışarı çıkmaya ve tur atarak pisti temizlemeye zorlamanın doğru olmadığını düşünüyordu.

Espargaro, "Pist, sürüş yapmak için yeterince güvenli değildi, kesinlikle değildi."

"Çok tozlu bir pistte sürüş yapmaya oldukça alışkınız, Katar'da da toz oluyor fakat öyle bir pistte sürüş yapmak sorun değil."

"Ancak bugün pist yüzeyinde biraz tozdan çok daha fazlası vardı, bugün pist sürülemez durumdaydı, tamamen güvensizdi ve Dorna'nın bizi pisti temizlemek için hep birlikte sürüş yapmaya zorlama kararını hiç beğenmedim."

"Çok kızgındım. Açıkçası işe yaradığını düşünüyorum çünkü pisti temizlemek için 25 motosikleti piste çıkarırsanız, her geçen tur pisti biraz temizlersiniz."

"Fakat çözüm bu değil, ben buraya herhangi bir pisti temizlemeye gelmedim." dedi.

Cuma günkü sürüşün ardından pistin durumu sürücülerden farklı yorumlar aldı, ancak Miller, odak noktası elektronik ayarlar olduğu için Ducati'ye bir şekilde yardım ettiğini belirtti.

Bu şartların Ducati için gerçekten bir nimet olup olmadığı sorulduğunda, "Evet, bir dereceye kadar öyleydi."

"Bu tür koşullarda çalışmak zor ama kesinlikle motor freni ve karakteriyle oynayabilirsiniz. Aynı şey, motosikleti sabit tutmak için deneyebileceğiniz küçük ince ayarlar gibi şeyler için de geçerli. Bu açıdan iyi bir gündü."

"Hepimizin bildiği gibi önümüzde çok uzun bir şampiyona var ve her türlü şartla karşılaşıyoruz."

"Bence tüm gün güzel bir güneşin altında, tur rekorları kırabileceğiniz harika bir pistte test yapmaktan iyidir."

"Daha zorlu ve gerçek bir yarış hafta sonunda karşı karşıya kaldığımız şartlara sahip yerlerde sürüş yapmak daha güzel."