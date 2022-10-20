Miller: "Malezya'da asıl amacım Bagnaia'nın şampiyon olmasına yardım etmek değil"

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2022 MotoGP sezonunun bitmesine sadece iki hafta kaldı ve Bagnaia, Malezya GP'ye 14 puan farkla lider geliyor.

Bagnaia'nın bu hafta sonu şampiyon olabilmesi için Quartararo'ya karşı 11 puan daha alması gerekiyor. Eğer Quartararo puan alamazsa, Ducati sürücünün yarışı beşinci bitirmesi, şampiyonluk için yeterli olacak.

Son yarışlarda Ducati, tüm sürücülerine Bagnaia ile mücadelelerde nasıl hareket etmeleri gerektiği konusunda talimat verdi ve özellikle podyum dışındaki pozisyonlar için savaşırken, dikkatli olmalarını istedi.

Bagnaia'nın takım arkadaşı Miller, ihtiyaç olması halinde yardım etmeye hazır olduğunu ancak şampiyonluk ihtimalinin matematiksel anlamda bitmesinin ardından hedefinin şampiyona üçüncülüğü olduğunu söyledi.

Üçüncülükle arasında 27 puan bulunan Miller Perşembe günü Sepang'da yaptığı açıklamada, "Ana hedefim hâlâ kendi yapabileceklerim."

"Kişisel anlamda şampiyona üçüncüsü olma şansım var. Uzak bir ihtimal görünüyor fakat diğer çocuklar son zamanlarda pek iyi yarışlar çıkarmıyorlar, bu yüzden böyle devam ederse arayı kapatma şansım var."

"Sanırım asıl hedefim alabileceğim maksimum puanı almaya çalışmak olacak."

"Pecco'nun yardıma ya da başka bir şeye ihtiyacı olması halinde tabii ki buradayım. Fakat dediğim gibi, sonunda bu bireysel bir spor ve ben de yapabileceğimin en iyisini yapmaya çalışacağım."

"Şampiyonada üçüncü ile dördüncü arasındaki fark finansal anlamda çok büyük. Geçen yıl dördüncü oldum ve neredeyse hiçbir şey alamadım."

"Yine de ister şampiyonluk için isterse de 15. ya da 16. olmak için savaşın, temas yaşamak isteyeceğiniz son kişi takım arkadaşınızdır."

"Bu yüzden takım arkadaşınız etraftayken daha dikkatli sürersiniz, en azından ben öyle yapıyorum." dedi.

Jack Miller, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images