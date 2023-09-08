Miller, KTM'nin Acosta için kendisini göndereceği iddialarına karşı çıktı
Jack Miller, KTM'nin 2024 için kendisine yüksek bir maaş ve 10 özel izinle yarış teklif ederek Pedro Acosta'nın önünü açmak istediği yönündeki iddiaları yalanladı.
KTM, 2024 MotoGP sezonu için dört motosiklet için sözleşmesi bulunan beş sürücüyle yaşadığı sıkışıklığa şu anda bir çözüm bulabilmiş değil.
Bunun merkezinde, Moto2 şampiyona lideri ve geleceğin şampiyonu olarak görülen Acosta yer alıyor, Acosta, KTM'nin 2024 için sözleşmesini aktif etmesinin ardından gelecek sezon MotoGP'ye gelecek.
Hem Brad Binder'in -ki kendisi 2026 sonuna kadar sözleşme imzaladı- hem de Miller'ın gelecek yıl için fabrika takımında kalmak üzere sözleşmeleri bulunuyor. Tech3 sürücüleri Pol Espargaro ve Augusto Fernandez'in de gelecek sezon için KTM ile sözleşmeleri bulunuyor.
Acosta'nın Tech3'te olması muhtemel görünürken, KTM'nin Espargaro ve Fernandez'i kimin takımda kalacağını görmek için karşı karşıya getireceği düşünülüyor.
Ancak geçtiğimiz hafta ortaya çıkan söylentilere göre Miller'a 2024'te Acosta'nın yerini alması için iki katı büyüklüğünde bir sözleşme ve 10 wildcard teklif edildi.
Bu hafta sonu yapılacak San Marino Grand Prix'si öncesinde konuşan ve ilk kez baba olmak üzere olan Miller bu iddiaları yalanladı.
Söylentiler sorulduğunda Miller, "İspanyol muydu? Kim olduğunu bile bilmiyorum."
"Bu beni rahatsız etmiyor. Öyle olmasanız bile adınızın manşetlerde olması güzel."
Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing
Fotoğraf: KTM Images
"Yani, işler böyle yürüyor. Oldukça memnunum, önümde oldukça yoğun birkaç hafta var, bu yüzden dikkatimi bu saçmalığa odaklamam gerekmiyor."
"İmzalamam için posta kutuma bir şey gelmesini bekliyordum!"
"Ama hayır, bu doğru değil. KTM'de ne iş yapmam gerektiğini, beni ne için tuttuklarını ve ne yapmak için burada olduğumuzu biliyorum."
"Yapmak için burada olduğumuz şey de onları bir sonraki seviyeye taşımak. Şu anda KTM için iyi bir sorun, çünkü 12 ay önce bu şeye binmek için savaşıyordum. Benim sorunum değil." şeklinde cevap verdi.
Kurallara göre, imtiyaz sahibi olmayan üreticilere, sezon başına en fazla üç wildcard girişine izin veriliyor.
Dolayısıyla, bu söylentiler doğru çıksa bile Miller'a 10 wildcard teklif edilmiş olması imkansız duruyor.
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