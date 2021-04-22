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MotoGP / Haberler

Miller, kötü yarışlarından sonra "bir çukurdan çıkmaya çalışıyormuş" gibi hissediyor

Ekleyen:
Çeviren:
Selin Elif Köse

Ducati fabrika takımındaki kariyerine pek de iyi başlayamayan ve Portekiz Grand Prix'sinde kaza yapan Jack Miller, "bir çukurdan çıkmaya çalışıyormuş" gibi hissettiğini söyledi.

Miller, kötü yarışlarından sonra "bir çukurdan çıkmaya çalışıyormuş" gibi hissediyor

Miller, 2021 sezonuna şampiyona favorisi olarak başladı ancak şu anda ilk üç yarıştan sadece 14 puan toplayarak 12. sırada yer alıyor ve şampiyona liderliğinden 47 puan geride bulunuyor.

Ducati sürücüsü, geçen hafta sonu Portimao'da gerçekleştirilen yarışın başlangıcında Aprilia'dan Aleix Espargaro'yu yakalamaya çalışırken bir hata yaptı ve İspanyol sürücüye geçilmekten kurtulamadı.

Avustralyalı sürücü daha sonra bir hata yaptı ve kaza yaparak yarışa veda etti.

Miller, kariyerinde daha kötü anlar yaşadığını ve şu anda verdiği mücadelelerin “boşuna" olmadığını belirtti.

Miller şu yorumlarda bulundu: "Şu anda bir çukurun içindeyiz, çıkış yolunu bulmaya çalışıyorum."

"Hıza ve tempoya sahibiz. Bunu biliyorum. Sadece hepsini bir araya getirmeliyiz."

“Bu sadece yaşanan o şeylerden biri. Kendim için ve takım için gerçekten hayal kırıklığına uğradım."

“Onlara gerçekten teşekkür ediyorum çünkü tüm bunlar boyunca müthişlerdi."

“Sadece onlar için daha iyisini yapmaya çalışıyorum. Bu kolay değil, hepimiz kazanmak istiyoruz, hepimiz zirvede olmak istiyoruz ama gerçek şu ki, her zaman böyle olmuyor."

“Fakat kariyerimde daha kötü zamanlarım da oldu ve onlarda bir çıkış yolu bulmayı başardım. Bir çukurdayız ama sahip olduğum destekten dolayı çok şanslıyım."

“Çok çalışıyoruz, çok çalışıyorum. Daha iyi olmak için elimden geleni yapıyorum."

"Zamanı gelecek, yaptığımız her şey boşuna değil. Daha sadece üç yarış oldu ve bu durum tersine dönecek.”

Neden kaza yaptığını açıklayan Miller şunları ekledi: “Basıncın en yoğun olduğu noktadaydım."

“Aleix biraz erken fren yaptı, bütün hafta sonu orada [3. virajda] daha geç fren yapanlardan biriydim ve sadece bunu yanlış değerlendirdim. Sanırım biraz fazla baskı uygulamak zorunda kaldım."

“Tamamen benim hatam, sadece gerçekten aptalca bir hata, çok şeye mâl olan bir hata. Yarışa yeni katılıyordum."

“Daha önce de Aleix'in 1. virajda beni geçmesine izin veren küçük bir hata yaptım."

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