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MotoGP / Malezya GP / Son dakika

Miller, kendisine yapılan “garip” ataklardan memnun değil

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Miller, kendisine yapılan “garip” ataklardan memnun değil
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Çeviren: Cem Özel, Editör
5 Kas 2019 17:40

Jack Miller, MotoGP’nin Sepang ayağında kendisine son virajda yapılan “intihar benzeri” atakları eleştirdi.

Suzuki sürücüsü Alex Rins, son virajda beşincilik için Miller’a atak yapmış ancak rakibinin motosikletine çarpmıştı. Bunun sonucunda Rins’in motosikletinin sağ ön tarafındaki kanatçığı kopmuştu.

Rins, yarışı beşinci sırada tamamlarken, Miller ön lastikteki yol tutuşu gittikçe kaybederek sekizinci sırada finişe ulaştı.

Bu temas hakkında konuşan Miller, kolunun morardığını ve Suzuki motosikletinin çevikliğinin Rins’i bu tür hamleler yapmaya davet ettiğini düşündüğünü söyledi.

Miller, “Birçok sürücü iç taraftan intihar gibi ataklar yapıyorlardı. Oldukça ilginç bir yarıştı, podyum için savaşacak hızım olduğunu düşünmüştüm.”

“Rins sert şekilde bana çarptı. Kolum tamamen morardı, omzuma büyük bir darbe aldım. Ancak motosikleti fazla etkilemediğini düşünüyorum.”

“Bu ilk kez olmuyor, son da olmayacak. Yani yarışlar böyledir, temas etmemiz gerekiyor. Suzuki’nin dönüşleri iyi, sanırım bu da bu tür hamlelere davetiye çıkarıyor.”

“Ancak Ducati olarak bu bizim için zor, özellikle de bu tür kamber açılı bir virajda.”

“Mir-Zarco olayında da çok şanslıydım, hemen arkamdalardı. 14. viraja girerken normal çizgimdeydim ve bir motosikletin vites düşürme sesini duydum, birinin geldiğini biliyordum.”

“Emin olmak için biraz motosikleti doğrulttum. Akıllıca bir yarış geçirmeye ve sorunlardan uzak durmaya çalıştım.” şeklinde konuştu.

Miller ile olan temasta yanlış bir şey yapıp yapmadığı sorulduğunda Rins, “Elbette hayır. Yanlış bir şey yapmış olsaydım, hakemler bana uzun tur cezası veya başka bir şey verirlerdi.”

“Bu bence yarış olayıydı. Kapıyı açtı ve ben de girmeye çalıştım. Burası MotoGP.” dedi.

Yardımcı editör: Andrew van Leeuwen

Jack Miller, Pramac Racing

Jack Miller, Pramac Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Malezya GP
Pilotlar Jack Miller
Takımlar Pramac Racing
Editör Lewis Duncan

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