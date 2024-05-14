Miller, "kafa karıştırıcı" KTM yarış temposuna yanıt arıyor

KTM, Le Mans'da 2024 sezonunun en kötü performansını sergilerken, Brad Binder dört kişilik KTM sürücüleri içinde Pazar gününü ilk 10'da bitirebilen tek sürücü oldu.

Miller, 16. turun 11. virajında düşerek Fransa'daki hafta sonunu erken noktaladığında 12. sırada yer alıyordu.

Ancak kazanın kendisi Avustralyalı için kafa karıştırıcı olsa da, yarış koşullarında neden öndekilerle mücadele edecek hıza sahip olmadığı daha çok kafasını karıştırdı.

Miller, "[1m]31'lerde kalma konusunda zorlandım, 31'li tur yapmakta zorlandım. Bu sabah [ısınmada] kullanılmış bir lastikle kendimi harika hissettim, kendi başıma tutarlı bir şekilde 31'lerde dönebiliyordum. Ancak yarış zamanı geldiğinde, tempoyu yakalamakta gerçekten zorlanıyorum."

"Yarış ilerledikçe motosiklet daha iyi hissettirmeye başladı."

"Farklı bir şey yapmadım [kaza yaptığım yerde], aynı noktada fren yaptım. Bir önceki tura göre 1 km/s daha hızlıydım ama oraya gittiğim en hızlı tur değildi."

"Gemiyi geri döndürmek için neyi farklı yapabileceğimizi anlamaya çalışmak gerçekten kafa karıştırıcı. Ama kesinlikle zor bir an." dedi.

Fotoğraf: Marc Fleury

Miller, antrenman ve ısınma turları sırasında trafik olmadan sürdüğü uzun turlarda güçlü bir tempo gösterebildiğini, ancak yarış sırasında grup içinde sürerken aynı hızı tekrarlamakta zorlandığını açıkladı.

Performansındaki bu zıtlık için bir açıklaması olmayan 29 yaşındaki sürücü, kendisinin ve KTM'nin işleri tersine çevirmek için farklı bir şeyler denemesi gerektiğini söyledi.

"Cumartesi öğleden sonra [sprintte] 1. virajda gerçekten çok zorlandım ve bugün de aynısı oldu."

"Ve bu sabah, 1. virajda hiçbir sorun yoktu ve hafta sonunun geri kalanında da aynıydı. Cuma günü kelimenin tam anlamıyla motosikletin 1. virajda şimdiye kadarki en dengeli ve en rahat olduğunu söyledim. Kendime uğursuzluk getirmiş olabilirim."

"Sadece tam olarak ne olduğunu anlamaya çalışıyorum, diğer motorlar etrafımızdayken ve biz diğer çocukların etrafındayken tempomuzu nasıl artırabileceğimizi anlamaya çalışıyorum çünkü gerçekten acı çekiyorum."

"Tek başıma iyi tur zamanları yapabildim ve 31'lerde gerçekten tutarlı kaldım. Kelimenin tam anlamıyla FP3'teyken, rahat bir şekilde dolaşabileceğimi ve bunu yapabileceğimi hissettim."

"Bunu çözmeye çalışıyorum, neyi farklı yapmam gerektiğini anlamaya çalışıyorum. Bu yıl açık bir kitap gibiydim ve elimden gelen her şeyi yapmaya çalıştım ve dönüşecek, ama bu sadece zaman meselesi."