Miller: "Jerez podyumunu elim uyuştuğu için kaçırdım"

Gelecek sezon Ducati fabrika takımına katılacak olan Miller, ilk beşte başladığı 25 turluk yarışın ilk 19 turunu ilk üçte geçirdi.

Dokuzuncu turda Maverick Vinales'in Yamaha'sını geçtikten sonra ikinciliğe kadar yükselen Avustralyalı sürücü, 10. tur sonuna kadar yerini kordu.

Miller daha sonra Marc Marquez'e geçildi ve dördüncülüğe geriledi fakat İspanyol sürücü birkaç tur sonra kaza yaparak yarışa veda etti. Ama Miller, bu kez de Andrea Dovizioso'ya geçildi.

Dovizioso'nun hemen arkasında dördüncü olan Miller, elinde yaşadığı bir uyuşma nedeniyle podyum için yeterince zorlayamadığını söyledi.

Miller, "Sahip olduğum en büyük sorun, belki de 12 tur boyunca elimde olan uyuşukluktu. Bence gidondaki pozisyonla ilgisi var. O andan itibaren kolay hedeftim ve hiçbir şey yapmadık."

"Lastiklerim harika hissettirdi, motosiklet harika hissettirdi. Biraz yol tutuş hissiyatını kaybettim ve yarışın sonuna doğru gazı o kadar da düzgün kullanamadım. Bu, elbette üzüntü vericiydi."

"Bugün dördüncü oldum ve şampiyona için bazı önemli puanlar kazandım. Gelecek hafta sonu buraya geldiğimizde, 25 tur attığımız için elimizde daha net bir tablo olacak."

"Yarışın son aşamalarında Maverick'le kalabilmek adına yeterli yol tutuşa sahip olamamak üzücü oldu çünkü Maverick hemen önümde bitirdi. Ama Fabio'yu takip edebileceğimi sanmıyorum, çünkü bugün biraz daha hızlıydı." dedi.

Miller, Jerez pistinin özelliklerinin, geçen yılki İspanya GP'sinde de yaşadığını itiraf ettiği problemde bir rol oynadığını hissediyor.

"Bu pistle ilgili, her zaman motosikletin dış kısmındasınız. Modern MotoGP motosikletleriyle, bir sağ virajdan geçerken gidona ucundan yarım el ile asılıyoruz."

"O sert kısmı, sağa doğru olan virajlar sırasında elimi gidona götürdüğüm anda hissediyordum, elimin o kısmındaki hassasiyeti hissedebiliyordum."

"Sol virajlarda herhangi bir şey yok, frenleme bir herhangi bir şey yok. Geçmişte kolumla ilgili bir sorun olabileceğini düşündüm, ama sanırım gidonun kendisine asılma şeklimle daha fazla ilgisi var."

Mark Bremer