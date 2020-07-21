MotoGP
MotoGP
R
MotoGP
Endülüs GP
24 Tem
-
26 Tem
FP1:
2 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Çek GP
06 Ağu
-
09 Ağu
Sıradaki Etkinlik
15 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Avusturya GP
13 Ağu
-
16 Ağu
Sıradaki Etkinlik
22 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Styrian GP
21 Ağu
-
23 Ağu
Sıradaki Etkinlik
30 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
San Marino GP
10 Eyl
-
13 Eyl
Sıradaki Etkinlik
50 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Emilia-Romagna GP
18 Eyl
-
20 Eyl
Sıradaki Etkinlik
58 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Tayland GP
Biletler
02 Eki
-
04 Eki
Canceled
R
MotoGP
Aragon GP
16 Eki
-
18 Eki
Sıradaki Etkinlik
86 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Teruel GP
23 Eki
-
25 Eki
Sıradaki Etkinlik
93 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Malezya GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
Canceled
R
MotoGP
Avrupa GP
06 Kas
-
08 Kas
Sıradaki Etkinlik
107 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Valensiya GP
13 Kas
-
15 Kas
Sıradaki Etkinlik
114 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Americas GP
Biletler
13 Kas
-
15 Kas
Canceled
R
MotoGP
Arjantin GP
Biletler
20 Kas
-
22 Kas
Canceled
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
MotoGP / Son dakika

Miller: "Jerez podyumunu elim uyuştuğu için kaçırdım"

paylaşım
yorumlar
Miller: "Jerez podyumunu elim uyuştuğu için kaçırdım"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
21 Tem 2020 14:28

Pramac Ducati sürücüsü Jack Miller, yarışın ikinci yarısında elinde uyuşma olduğunu ve bu yüzden podyumu kaçırdığıı söyledi.

Gelecek sezon Ducati fabrika takımına katılacak olan Miller, ilk beşte başladığı 25 turluk yarışın ilk 19 turunu ilk üçte geçirdi.

Dokuzuncu turda Maverick Vinales'in Yamaha'sını geçtikten sonra ikinciliğe kadar yükselen Avustralyalı sürücü, 10. tur sonuna kadar yerini kordu.

Miller daha sonra Marc Marquez'e geçildi ve dördüncülüğe geriledi fakat İspanyol sürücü birkaç tur sonra kaza yaparak yarışa veda etti. Ama Miller, bu kez de Andrea Dovizioso'ya geçildi.

Dovizioso'nun hemen arkasında dördüncü olan Miller, elinde yaşadığı bir uyuşma nedeniyle podyum için yeterince zorlayamadığını söyledi.

Miller, "Sahip olduğum en büyük sorun, belki de 12 tur boyunca elimde olan uyuşukluktu. Bence gidondaki pozisyonla ilgisi var. O andan itibaren kolay hedeftim ve hiçbir şey yapmadık."

"Lastiklerim harika hissettirdi, motosiklet harika hissettirdi. Biraz yol tutuş hissiyatını kaybettim ve yarışın sonuna doğru gazı o kadar da düzgün kullanamadım. Bu, elbette üzüntü vericiydi."

"Bugün dördüncü oldum ve şampiyona için bazı önemli puanlar kazandım. Gelecek hafta sonu buraya geldiğimizde, 25 tur attığımız için elimizde daha net bir tablo olacak." 

"Yarışın son aşamalarında Maverick'le kalabilmek adına yeterli yol tutuşa sahip olamamak üzücü oldu çünkü Maverick hemen önümde bitirdi. Ama Fabio'yu takip edebileceğimi sanmıyorum, çünkü bugün biraz daha hızlıydı." dedi.

Miller, Jerez pistinin özelliklerinin, geçen yılki İspanya GP'sinde de yaşadığını itiraf ettiği problemde bir rol oynadığını hissediyor.

"Bu pistle ilgili, her zaman motosikletin dış kısmındasınız. Modern MotoGP motosikletleriyle, bir sağ virajdan geçerken gidona ucundan yarım el ile asılıyoruz."

"O sert kısmı, sağa doğru olan virajlar sırasında elimi gidona götürdüğüm anda hissediyordum, elimin o kısmındaki hassasiyeti hissedebiliyordum."

"Sol virajlarda herhangi bir şey yok, frenleme bir herhangi bir şey yok. Geçmişte kolumla ilgili bir sorun olabileceğini düşündüm, ama sanırım gidonun kendisine asılma şeklimle daha fazla ilgisi var."

Mark Bremer

Jack Miller, Pramac Racing

Jack Miller, Pramac Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Rossi, Jerez’de “lastikleri düzgün şekilde çalıştıramamış”

Önceki haber

Rossi, Jerez’de “lastikleri düzgün şekilde çalıştıramamış”
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Jack Miller
Takımlar Pramac Racing
Editör Jamie Klein

Çok Okunanlar Bugün

Röportaj: Mercedes-AMG Petronas F1 mühendisleri, Motorsport Türkiye'ye konuştu!
Formula 1 Formula 1 / Röportaj
46dk

Röportaj: Mercedes-AMG Petronas F1 mühendisleri, Motorsport Türkiye'ye konuştu!

Racing Point: "Mercedes'i ilk kopyaladığımız zaman 1 saniye kaybettik"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Racing Point: "Mercedes'i ilk kopyaladığımız zaman 1 saniye kaybettik"

Andretti: “Saldırgan Hamilton, var olmayan bir sorun yaratıyor”
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
2s

Andretti: “Saldırgan Hamilton, var olmayan bir sorun yaratıyor”

Vettel, Red Bull'la yollarını "kötü şekilde" ayırdığı için pişmanlık duyuyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel, Red Bull'la yollarını "kötü şekilde" ayırdığı için pişmanlık duyuyor

Wolff: "W11 adeta bir canavar gibi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff: "W11 adeta bir canavar gibi"

Norris: “Takımlar, mühendisleri ve mekanikerleri korumak için her şeyi yapmalı”
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
2s

Norris: “Takımlar, mühendisleri ve mekanikerleri korumak için her şeyi yapmalı”

Tost: "Mercedes'in baskınlığı F1 için iyi değil"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Tost: "Mercedes'in baskınlığı F1 için iyi değil"

Williams'ın "güçlü" güncelleme paketini Britanya'da her iki sürücü de alacak
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Williams'ın "güçlü" güncelleme paketini Britanya'da her iki sürücü de alacak

Son Haberler

Miller: "Jerez podyumunu elim uyuştuğu için kaçırdım"
MOTOGP MotoGP / Son dakika
47dk

Miller: "Jerez podyumunu elim uyuştuğu için kaçırdım"

Rossi, Jerez’de “lastikleri düzgün şekilde çalıştıramamış”
MOTOGP MotoGP / Son dakika
1s

Rossi, Jerez’de “lastikleri düzgün şekilde çalıştıramamış”

Marquez'in ameliyatı başarılı geçti, sinir hasarı yok
MOTOGP MotoGP / Son dakika
3s

Marquez'in ameliyatı başarılı geçti, sinir hasarı yok

Dovizioso: "Ducati podyuma rağmen bir adım daha atmak zorunda"
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Dovizioso: "Ducati podyuma rağmen bir adım daha atmak zorunda"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Röportaj: Mercedes-AMG Petronas F1 mühendisleri, Motorsport Türkiye'ye konuştu!

46dk
2
Formula 1

Racing Point: "Mercedes'i ilk kopyaladığımız zaman 1 saniye kaybettik"

3
Formula 1

Andretti: “Saldırgan Hamilton, var olmayan bir sorun yaratıyor”

2s
4
Formula 1

Vettel, Red Bull'la yollarını "kötü şekilde" ayırdığı için pişmanlık duyuyor

5
Formula 1

Wolff: "W11 adeta bir canavar gibi"

Son Videolar

1989 MotoGP Amerika GP - Laguna Seca 01:02:09
MotoGP

1989 MotoGP Amerika GP - Laguna Seca

Pramac Ducati 2020 renk düzeni tanıtımı 01:43
MotoGP

Pramac Ducati 2020 renk düzeni tanıtımı

Aprilia 2020 renk düzeni tanıtımı 00:36
MotoGP

Aprilia 2020 renk düzeni tanıtımı

Suzuki 2020 renk düzeni tanıtımı 01:27
MotoGP

Suzuki 2020 renk düzeni tanıtımı

MotoGP™20 Trailer 01:16
MotoGP

MotoGP™20 Trailer

Son Haberler

Miller: "Jerez podyumunu elim uyuştuğu için kaçırdım"
MOTOGP

Miller: "Jerez podyumunu elim uyuştuğu için kaçırdım"

Rossi, Jerez’de “lastikleri düzgün şekilde çalıştıramamış”
MOTOGP

Rossi, Jerez’de “lastikleri düzgün şekilde çalıştıramamış”

Marquez'in ameliyatı başarılı geçti, sinir hasarı yok
MOTOGP

Marquez'in ameliyatı başarılı geçti, sinir hasarı yok

Dovizioso: "Ducati podyuma rağmen bir adım daha atmak zorunda"
MOTOGP

Dovizioso: "Ducati podyuma rağmen bir adım daha atmak zorunda"

Vinales: "Lastik kumarı benim için Jerez yarışını zorlaştırdı"
MOTOGP

Vinales: "Lastik kumarı benim için Jerez yarışını zorlaştırdı"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.