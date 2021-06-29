Miller, Hollanda Grand Prix'sindeki kazasından dolayı kendine kızmış

Avustralyalı sürücü, yarışın 15. turunda podyumdaki son iki yer için savaşan çok yakın grupta sekizinciydi ve sonrasında bir kaza geçirdi.

Miller, kazanın ardından tekrar yarışa katılsa da, teknik bir sorun nedeniyle 18. turda yarışa çıkan turuncu siyah teknik arıza bayrağı sonrasında veda etmek zorunda kaldı.

Şu anda şampiyona liderinin 56 puan arkasında olan Miller şu ifadeleri kullandı: ''İyi hissediyordum, tempoyu yakalamıştım.''

''Miguel'le birlikte ortalardaydık ancak ön gruptakiler, Bagnaia ve diğerleri bize doğru geliyorlardı.''

''Sonrasında Mir, beşinci virajda geçiş yaptı ve Taka'yla temas etti. Ben de, birinin düşmesi durumunda yoluma devam edebilmek için erken fren yaptım.''

''Freni biraz erken bıraktım. Daha sert frenledim ve aynı hıza sahiptim ancak apekse girerken rüzgar aracın arkasından geliyordu ve ön lastikte yeterince yük yoktu, bu yüzden düştüm.''

''Bu boş yere yapılan bir kazaydı ancak bize pahalıya patladı.''

''Bu yüzden bu hatayı yaptığım için kendime çok kızdım.''

''Sanırım, önümdeki olayları izlemekle meşguldüm ve aklım, öndeki durumu anlamaya çalışarak ne yapacağımı düşünmeye kaydı ve ne yaptığıma %100 odaklanamadım. Bu da yeterli olmadı.''

Jack Miller, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Miller, Yarış Yönetim'in ona teknik bayrağı göstermesine gerek olmadığını da ekledi.

''Söylediğim gibi, bu önemli bir kaza değildi ve kazayı birinci vitesteyken yaptım. Motosikletimin gidonu bükülmedi bile.''

"Motosikleti yerden aldım ve tekrar yola çıktım ama motosiklet yan yattığında motorun belirli bir bölümüne daha fazla yağ pompalayan bir sistemimiz var."

''Yani, yağ akışı vardı, bu da egzoza akıyordu ve basitçe orada yandı.''

''Motosikletimin arkasından duman çıktığını söylediler. Ancak bunun için bir sebepleri yoktu, sadece kendi yanlışlarını kapatmak için bizi çağırdılar.''

''Hiçbir sorun yoktu. Keşke neler olduğunu bilseydim çünkü hiçbir şey olmamış gibi sürüş yapmaya devam ediyordum.''