Miller: "Geleceğim hakkında dönen saçma dedikoduları umursamıyorum"

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Geçtiğimiz hafta Ducati, Bagnaia ile sözleşme uzatmıştı. İki yıllık sözleşme imzalayan Bagnaia, 2024 sonuna kadar Ducati'de kalacak.

Miller'ın sözleşmesi ise 2022'de sonlanıyor ve Bagnaia veya Pramac sürücüsü Jorge Martin'in aksine tek yıl sözleşmesi bulunan tek isim kendisi.

Avustralyalı sürücü, geçtiğimiz sezonu takım arkadaşı Francesco Bagnaia'nın 61 puan gerisinde şampiyona dördüncüsü olarak tamamlamış, iki de galibiyet almayı başarmıştı. Bununla birlikte çaylak sezonunda Styria GP'sini kazanan Martin ve Gresini'den Enea Bastianini'nin isimleri de Miller'ın koltuğu için anılmakta.

Fakat Miller, geleceği hakkındaki bu dedikoduların yaklaşımını değiştirmediğini, bunların sadece "dünyadaki her gazetecinin saçmalama döneminden ibaret olduğunu" söylüyor.

Jack Miller, Ducati Team Fotoğraf: MotoGP

Miller, "Bana göre şu anda durumum her sene olduğuyla aynı"

"Her sene bu zamanlarda, dünyadaki her gazeteci saçma sapan konuşmaya başlar. Benim hakkımda, koltuğumu neden ve nasıl kaybedeceğim hakkımda, benim bitik bir sürücü olduğum hakkında yazıp dururlar."

"Şu an konuşulanlar, her zaman olup bitenin aynısından ibaret."

"Bunun hakkında yapabileceğim hiçbir şey yok. Bunu kontrol edemem."

"Yapabileceğim tek şey pistte kendimi göstermek. Koltuğumu korursam korurum, koruyamazsam da koruyamam.

"Kısacası, her sene aynı saçmalıklarla uğraşıyorum."

"Neden diğerlerinin aksine bu saçmalıklarla uğraştığımı anlayamıyorum. Ama bunu kabullendim ve sadece önüme bakıyorum." dedi.

Miller, 2021'in başında kendisini şampiyonluk adayı olarak görmesinin ardından, bu sene farklı bir yaklaşım benimsemiş durumda. Avustralyalı sürücü, bu sene "başarıya aç" olduğunu ve tüm yarışlara farklı bir şampiyonaymış gibi yaklaşacağını söylemişti.

Aynı zamanda Ducati patronu Paolo Ciabatti, 2023'te sürücüleri değiştirebileceğine dair bir imada bulunmuştu. Miller'ın 2021'den önce mücadele ettiği Pramac, artık tamamen fabrika desteğine sahip.

Ciabatti, Bagnaia'nın takım arkadaşının kim olacağına karar vermek için birkaç yarış bekleyeceklerini, fakat takımdaki herkesin "Jack'i çok sevdiğini" de eklemişti.