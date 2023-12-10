Miller: "Geçen yıl bu zamanlar pek çok insan işsiz kalacağımı söylüyordu"

Dört kez yarış kazanan Avustralyalı pilot, geçen yılın sonunda Enea Bastianini için Ducati takımından ayrıldıktan sonra 2023'te KTM'in fabrika takımına katılmak üzere iki yıllık bir anlaşma imzaladı.



Avustralyalı sürücü sadece bir podyum elde edebildi ve sıralamada 11. oldu, ancak hem kendisinin hem de takımın 'üstesinden gelmeyi' başardığı 'birçok zorluk' olduğunu vurguladı.



Motorsport.com tarafından, kaza yapmadan önce lider olduğu Valensiya Grand Prix sezon finalinden sonra, KTM'in Ducati'den daha iyi bir sürücü ortaya çıkardığını hissedip hissetmediği sorulduğunda Miller şunları söyledi: "Sanırım öyle, her yıl daha da iyiye gittiğimi hissediyorum."



"Kağıt üzerindeki sonuçlara bakarsanız bu yıl oldukça kötüydü. Sezon boyunca çok fazla değişiklik ve zorluk yaşadık, ancak pek çok şeyin de üstesinden geldik."



"Geçen yıl bu zamanlar pek çok insan işsiz kalacağımı söylüyordu."

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing

"Bu yüzden, yanıldıklarını kanıtladığımız için mutluyum. KTM'in şu anda gerçekten aranan bir motosiklet olduğunu ve bu şekilde büyümeye devam edeceğini gösterdiğimiz için mutluyum."



"Roma bir günde inşa edilmedi. Çok yoğun bir ilk yıl geçirdik ve yine yoğun bir kış olacak ama çocuklar hangi alanları geliştirmemiz gerektiğini biliyor ve ben de bir sürücü olarak nereleri geliştirmem gerektiğini biliyorum."



Motorsport.com'un Ducati'ye kıyasla KTM'de olmanın ne kadar farklı olduğunu sorması üzerine Miller, "Günün sonunda, birçok açıdan benzerler."



"Fabrika sürücüsüsünüz, sorumluluk sizde bitiyor. Dolayısıyla, bu anlamda tüm stresler oldukça benzer."



"Ancak KTM'deki herkesle çalışma ve fabrika ile doğrudan bağlantıya sahip olma fırsatlarına bakınca kesinlikle daha küçük bir şirket tarzı havası var. Ancak aynı derecede stresli çünkü hiçbir zaman stressiz bir ortam yok, bu kesinlikle işin bir parçası."

"Burası daha uluslararası bir takım, elbette İtalyanların kötü olduğunu falan söylemiyorum ama kendinizi her zaman biraz yabancı hissediyorsunuz. Çok kültürlü bir takımda biraz daha 'evde olma' hissine sahipsiniz." yanıtını verdi.