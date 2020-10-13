Miller: "Fransa GP motor arızası kaçınılmazdı"

Pramac sürücüsü Pazar günkü Le Mans yarışının açılış turunda kısa bir süreliğine lider gidiyordu ve 19. tura kadar liderlik savaşındaydı ama Ducati’si arıza yapınca yarış dışı kaldı.

Öfkelenen Miller, yarış sonrası Pramac pitinden hızla içeri geçti ve yazılı medyayla olan röportajlarını iptal etti. Fakat sonrasında sosyal medyadan, GP20 motosikletinin ısınma seansında bir motor arızası çıkarttığını ve beklenmeyen yağmur sonrası yarış başlamadan önce mevcut sorunları bulunan ama ıslak zemine hazırlanmış 2. motosikletine geçtiğini söyledi.

Miller, “Elimizden kaçan bir yarış oldu. Isınmada motor arızası aldık ve bu yüzden yarış için ikinci motosiklete geçtik. Ama sonra yarıştan hemen önce yağmur başladı biz de ıslak zemine göre ayarlanan 2. motosiklete geçmek zorunda kaldık.”

“Motosiklette herhangi bir şeyi düzeltmeye zamanımız olmadı, biz de kendimize şans diledik ama kaçınılmaz son oldu. Sadece o günlerden biri... Şimdi Aragon’a gidiyoruz bakalım orada neler yapabileceğiz!”

2020 sezonunda 3. kez yarış dışı kalan Miller’in şampiyonluk ümitleri 5 yarış kala Le Mans’ta lider Fabio Quartararo’yla arasındaki 40 puana çıkan fark sonrası bitmek üzere.

Miller, Le Mans’ta yarış dışı kalmasının 2 yarış öncesindeyse Emilia Romagna GP’sinde Ducati’si Quartararo’nun kopar-at vizör koruyucularından birine takılması sonrasında yine yarıştan çekilmişti.

Olay yaratan vizör koruyucusu Miller ve Quartararo’nun ikisi tarafından imzalanıp Two Wheels For Life vakfı için açık arttırmaya çıkarıldı ve 4250 pound bağış getirdi.