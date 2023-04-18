Miller: "Eğer düşmeseydik zafere ulaşabilirdik"

Ana yarışa çok iyi başlayan ve henüz ilk turda yedi sıra yükselerek Francesco Bagnaia-Alex Rins ikilisinin arkasında üçüncülüğe yerleşen Miller, bu grubun da en hızlı ismiydi -ta ki yedinci turda kaza yaparak yarışa veda edene dek.

Kaza nedeniyle hayal kırıklığına uğrayan Miller, KTM'nin lastik koruyabilen bir motosiklet olduğunu ve devam edebilseydi yarışın ilerleyen bölümlerinde zafer mücadelesi verebileceğini söylüyor.

Miller, "Dürüst olmak gerekirse zafere ulaşabileceğimi hissediyordum, çünkü bu motosiklet arka lastikleri tutabiliyor."

"Diğerleri özellikle uzun sağ virajda gaza basıyorlar ve arka lastikleri çok zorluyorlardı, ben ise muhafazakardım, gaz keserek daha sıkı bir çizgi tuttum ve gaza yüklenmek için viraj sonlarına kadar bekledim."

"Başlangıçta benden hızlılardı, bunu görebiliyordum. Beş tur sonra ise sistemleri çalışmamaya başlamıştı, bense zaman kazanıyordum."

"Beş tur sonra sistemleri artık çalışmıyordu ve ben de o bölgede geri kazanmaya başladım.

"Dolayısıyla gerçekten iyi bir şansımız olduğunu hissettim. Birkaç tur sonra kendini çakıl havuzunda bulan herkes böyle der, değil mi?"

Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Neden kaza yaptığını açıklayan Miller, "Motosiklet gerçekten iyi çalışıyordu. Pistte rahat hissettiğim tek sektör ikinci sektördü, bu noktada tempomu oturtmuştum.

"Kazadan iki tur önce [motor] haritalarını değiştirdim, oldukça rahat hissediyordum. Diğerlerinin biraz yavaşlamaya başladığını hissettim, biz de hızlanıyorduk."

"Sonrasında altıncı virajı biraz dar aldım ve yedinci viraj için yön değiştirirken durakladım çünkü biraz daha genişten gelecektim, dolayısıyla arka tarafa epey yük bindi. Yani, kazanın bu durumla bir ilgisi olabilir."

"Motosikleti bir süre tutabildim ancak kurtarmak mümkün değildi."