Miller, duygusal MotoGP zaferi için “çok çalışmış”

Miller, 3. sıradan başladığı yarışta ilk virajda öne geçerek ilk üç turu lider götürdü. Fakat pole pozisyonundan başlayan Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo 4. turun sonunda tekrar birinciliğe yükselmeyi başardı.

Quartararo, liderliği aldıktan sonra farkı bir saniyeden fazlaya çıkarmış olsa bile Miller’ın hızı, Yamaha sürücüsünün hızıyla hemen hemen aynıydı.

Fakat 14. tura yakın, Quartararo bir kol şişmesi yaşadı ve bu noktada Miller öne geçmeyi başardı. Son turda ise takım arkadaşı Francesco Bagnaia ile arasında 1.2 saniyelik bir fark yarattı.

Bu Miller’ın 2016 Hollanda TT’den beri ilk galibiyeti oldu ve Avustralyalı sürücü bu zafer için Assen’deki yağmurlu yarıştaki başarısına göre çok daha sıkı çalıştığını söyledi. Miller yarıştan sonra verdiği demeçte şunları söyledi:

“Geri mi döndüm bilmiyorum ama sonunda buradayım diyebiliriz.”

“En son galibiyetim ıslak pistte büyük bir şok olarak gelmişti. Fakat bu sefer bunun için oldukça fazla çalıştım.”

“Hayatımda bu kadar güzel hiç sürmemiştim. Sanırım üst üste böyle 25 tur hiç atmamıştım.”

“Bu yüzden bunu başarmış olmak gerçekten mükemmel ötesi.”

Jack Miller, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Miller, yarıştan sonra bir duygu karmaşası yaşadığını söyledi ve Ducati yöneticilerine 2021 sezonuna zor bir başlangıç yapmasına rağmen ona “inandıkları” için teşekkür etti.

Galibiyeti hakkında konuşmaya devam eden Miller, şunları ekledi: “Dürüst olmak gerekirse bu dünya dışı bir şey gibi geliyor.”

“Damalı bayraktan beri, 12. virajdan beri bu duygu karmaşasının içerisindeyim ve bu hâlâ devam ediyor.”

“Ağlıyorum, bir bebek gibi hıçkırıyorum ama sonraki dakika öfkeleniyorum.”

“Bilmiyorum bugün hissettiklerimi kelimelere dökmek çok zor.”

“Sadece inanılmaz bir hafta sonu oldu. Her hafta sonu daha da güçlü bir halde geldim ve bunu sadece önümdeki seanslara odaklanmaya, kendi başıma tur atmaya borçluyum ve Fabio’nun temposunun düştüğünü görmeye başlayınca ‘Şimdi bunu yapmalıyım’ diye düşündüm.”

“Kaç tur kaldığına baktım ve ‘Önde tek başına geçireceğin daha çok zaman var, bunu yapabileceğine emin misin?’ diye kendime sordum.”

“Kendimle bu sohbeti kaskımın içinde yapıyordum. Ducati’deki herkese beni destekledikleri için çok teşekkür ederim. Bu Gigi [Dall’Igna], Davide [Tardozzi], Paolo [Campinotti], Claudio [Domenicalli] sizin içindi.”

“Claudio başından beri benim yanımda oldu, hep bana güvendi.”

“Onlara yeterince teşekkür etmem imkansız. Anneme, babama ve herkese yeterince teşekkür edemem. Şu an sadece bir duygu seli yaşıyorum.”