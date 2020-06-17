Miller Ducati'ye şampiyonluk yolunda liderlik etmeye hazır

Kariyerinde bir MotoGP zaferi bulunan Miller, geçtiğimiz ay 2021 yılında Ducati fabrika takımına katılacağı açıklandı. 2018'de Marc VDS Honda'dan Pramac'a geçen Miller, böylelikle üç yılın ardından fabrika takımına yükselecek.

Geçen yıl şampiyonada beş podyum alan Miller, güçlü bir yılı geride bıraktı ve çarpıcı performansıyla birlikte sekizinci oldu.

Sky İtalya'ya konuşan Miller, Ducati ile şampiyon olmak istediğini ve bu konuda kendisini hazır hissettiğini belirtti.

Geçtiğimiz günlerde Sky İtalya ile yaptığı röportajda Miller, “Ducati ile kendimi evimdeymiş gibi hissediyorum. Kırmızı ile yarışmak benim için büyük bir onur olacak. Bunun için zaman ve özveri gerekiyordu, ama şimdi anlaşmayı imzaladığım için rahatım."

“Takımın şampiyonluk savaşı verebilmesi için yol göstermeye hazırım.”

“Son yıllarda çok fazla deneyim kazandım ve hazırım. Kendimden eminim. MotoGP'de çok fazla deneyim kazandım."

“Marquez, ilk yılında hemen kazandı ve şampiyon oldu. Bu olağanüstü bir şeydi, ancak bence [ben de] aynı yoldayım. Sadece daha uzun sürüyor.” dedi.

Ducati, son şampiyonluğunu 2007 yılında Casey Stoner ile aldı ve o günden bu yana çok sayıda sürücü takıma katılsa da hiçbirisi şampiyonluk ipini göğüsleyemedi.

Miller'ın 2021'de takım arkadaşının kim olacağı belli değil. Ancak Andrea Dovizioso'nun yeni bir anlaşma imzalaması bekleniyor.

Pramac'ta Miller'ın yerini KTM Moto2 sürücüsü Jorge Martin'in alması bekleniyor. Francesco Bagnaia da sürpriz olmadığı takdirde yeni sezonda Pramac için yarışmaya devam edecek.