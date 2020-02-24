Miller, Ducati'nin sürüş yüksekliği sistemini kullandığını kabul etti

Miller'in 2018 Japonya GP'den bu yana kullandığı sistemi Ducati, geçen sene kullanmaya başlamıştı.

Sistemde geçen sene bir güncelleme yapıldı ve Miller'in onu Sepang'da kullanmaya başladığı düşünülüyordu.

Suzuki'den Alex Rins, Ducati motosikletinin viraj çıkışlarındaki performansından sistemin iyi çalıştığını gördüğünü söylemişti.

Geçen hafta Katar'da kaydedilen görüntülerde, Ducati sürücülerin sistemi kullandıkları görüntülenmişti.

Pazar günkü testlerin ardından konuşan Miller, yeni sistemi geçen seneki Tayland GP'den bu yana kullandığını açığa çıkardı.

Miller, "Söylemek istediğim tek şey, geçen seneki Tayland yarışından bu yana bu sistemi kullanıyorum. Çalıştığı kanıtlandı."

"Geçen sene Tayland yarışını hatırlıyor musunuz? O kadar basit değildi. Bu yüzden insanlar neden kalkamadığım için bana vuruyordu."

"O esnada neden kalkamadığımı söyleyemedim. Yapmam gereken 19.000 şey vardı ve o esnada her şeyi karıştırıp basacağım düğmeyi unuttum."

"Ancak şu anda çok iyi ayarlamış durumdayız. Herkes bunu fark etti. Sepang'da Rins fark etti. Ancak artık daha kolay diyebilirim."

"Kullanmadığımız tek yer, Phillip Island'dı çünkü orada birinci viraj çok hızlı olduğu için kullanmanın bir manası yoktu. Sistem sert fren olan yerde devre dışı kalıyor." dedi.

Yeni sistemin ana avantajının ne olduğunun sorulması üzerine Miller, "Hızlanma. Kalkış kontrol gibi bir şey ancak viraj çıkışında faydalı oluyor." cevabını verdi.