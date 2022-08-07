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MotoGP / Britanya GP Haberler

Miller, Ducati'nin halen kendisine güvenmesinden memnun

Jack Miller, sene sonu takımdan ayrılacak olmasına rağmen takımın kendisine güncelleme vermeye devam etmesini takdir ediyor.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
Miller, Ducati'nin halen kendisine güvenmesinden memnun
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Beş senelik Ducati macerasını sonlandırmaya hazırlanan Miller, gelecek sezondan itibaren KTM fabrika takımına geçiş yapacak ve Brad Binder'ın takım arkadaşı olacak.

Üç senesi Pramac, iki senesi fabrika takımı olmak üzere geçirdiği bu beş sene boyunca özellikle sürüş yüksekliği cihazlarının gelişiminde büyük bir rol oynayan Miller, geri bildirimleri en güçlü olan isimlerden birisi.

Britanya GP'sine üçüncü sırada başlayacak Miller, Gresini'den Enea Bastianini ve Pramac'tan Jorge Martin'in Pramac ile birlikte motosikletin arkasında bulunan "Stegosaurus" kanat konfigürasyonunu deneyen isimlerden birisiydi.

Sene sonunda takımdan ayrılacak olmasına rağmen Ducati'nin halen güncellemeler konusunda kendisine güvenmesi sorulduğunda Miller, "Günün sonunda bana karşı oldukça açıklardı."

"Onlara [KTM'ye gideceğimi] söylediğimde, bu tartışmayı yapmıştık."

"Bir fabrikanın, özellikle sürücü takımdan ayrılırken kendisine güncelleme vermeye devam etmesi çok olağandışı bir durum."

Jack Miller, Ducati Team

Jack Miller, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Ama bana karşı her zaman %100 dürüst oldular. Takımın griddeki tüm motosikletlerle ne yaptıklarını görüyorsunuz, herkese ellerinden gelenin en fazlasını veriyorlar."

"Bu takımın DNA'larında var. Gigi (D'Aligna, takım patronu) ve diğer herkes bunun gerçekleşmesi için çabalıyor. İşin bu tarafını gerçekten takdir ediyorum."

“Güncellemelerden mahrum kalmak veya veri akışınızın kilitlenmesi çok kötü. Bu yüzden Ducati'nin son ana kadar bana karşı %100 şeffaf davranması çok iyi hissettiriyor."

Cuma günü Bastianini, yeni arka kanatların frenleme sırasında daha iyi hissettirdiğini söyledi, ancak Miller'a göre herhangi bir fark yok.

Miller, "Dürüst olmak gerekirse hiçbir şey hissedemiyorum, sadece bacağımı bisiklete koyduğumda bacağımı izlemek zorunda kaldım."

“Ancak sürüş esnasında farklı bir hissiyatla karşılaşmadım. Açıkça analiz etmemiz gerekiyor, ancak şu an için hiçbir şey yok.” dedi.

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