Miller, Ducati'nin artık her pistte güçlü olduğunu düşünüyor

Haberi dinle

Geleneksel olarak Ducati, önden kayma problemleri nedeniyle yavaş virajların bulunduğu pistlerde oldukça zorlanmakta -podyum mücadelesi dahi veremedikleri yarışlar görmüştük.

İtalyan üretici, beygir gücünün önemli olduğu pistlerde ise bahsettiğimiz kıvrımlı pistlerin aksine dominant bir güç olarak karşımıza çıkmakta.

Ancak 2022 sezonu itibariyle bu fenomen sona ermiş gibi, nitekim Ducati -her zaman dominant olduğu Mugello'nun yanı sıra- Assen, Jerez, COTA gibi pistlerde galibiyete ulaşan taraf olmayı başardı.

MotoGP'nin en çok yönlü motosikletlerinden birini üretmiş gibi görünen Ducati'de sezon sonunda takımdan ayrılacak Miller'a göre artık pistten piste değişkenlik gösteren bir Desmosedici yok.

Miller, "Ducati pistleri fenomeninin geçmişte kaldığını düşünüyorum."

"Uzun süredir Mugello ve Barcelona en kötü olduğum pistler, Sachsenring ve Assen ise en sevdiklerim."

"Geçmişte Sachsenring'de çok zorlanıyorduk, ancak bu sene işler biraz daha iyiye gitti, pilotlar olarak ekstra performans ortaya koymayı başardık."

Jack Miller, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Üreticiler şampiyonasında Yamaha'nın 74 puan önünde liderliğini sürdüren Ducati, sürücüler şampiyonasında ise beklentilerinden uzak, nitekim şampiyona lideri Fabio Quartararo'ya en yakın isim 58 puan gerideki Johann Zarco. Francesco Bagnaia ise Assen galibiyetiyle birlikte farkı ancak 66'ya indirebildi.

Önümüzdeki haftalar Ducati için kritik, nitekim KTM'e gidecek Miller'ın yerine yarışacak isme karar vermek zorundalar.

Jorge Martin-Enea Bastianini ikilisi koltuğun favorileri, her iki ismin de Ducati ile sözleşmeleri devam ediyor. Bu sürücülerden biri Pramac, biri Ducati'de yarışacak.

Şampiyona üçüncüsü Zarco Pramac ile devam ederken, LCR Honda'dan ayrılacak Alex Marquez ise Fabio Di Giannantonio'nun takım arkadaşı olarak Gresini'ye katılacak.