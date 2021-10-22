Miller: "Ducati'de takım emri ile ilgili bir konuşma daha olmadı"

Yamaha pilotu Fabio Quartararo, bu hafta sonu Misano'da yapılacak olan Emilia Romagna GP'sine, 2021 sezonundaki şampiyona rakibi Bagnaia'nın 52 puan önünde geliyor.

Quartararo'nun Pazar günü yarışı kazanması hâlinde Bagnaia'nın şansı yok olacak ancak geçen ay Misano'da yapılan San Marino GP'sini kazanan İtalyan pilotun bu savaşı Kasım ayındaki Algarve GP'sine taşıması konusunda gerçekçi bir şansı var.

Miller, son yarışlarda Bagnaia'ya yardım etme isteği konusunda açıklamalarda bulundu ve Ducati de geçmişte takım emri kullandı - bunlardan en ünlüsü 2017'deki şampiyona savaşında Jorge Lorenzo'nun Andrea Dovizioso'ya verdiği destek oldu.

Ancak Motorsport.com'un, Ducati'nin hafta sonu takım emri konusunda herhangi bir tartışmada bulunup bulunmadığı sorusunu yanıtlayan Miller, böyle bir tartışma bulunmadığını ve doğru destekle kendisinin şampiyonayı ilk üç içerisinde bitirebileceğini söyledi.

Miller, "Bu tabii ki de önemli bir nokta."

"Hayır, şu anda resmi bir tartışma yapılmadı. Bence Ducati için - eğer işler kötü giderse - önemli olan her iki motosikletin birden ilk üçte yer alması, bunu başarmamız için de iyi bir şansımız var."

"Bu nedenle kendimi zorlamam gerekiyor ve tabii ki de önümüzdeki yarışlarda benim, desteğe ihtiyacım olabilir." dedi.

Jack Miller, Ducati Team, Francesco Bagnaia, Ducati Team Fotoğraf: Dorna

Miller aynı zamanda, takımlar ve üreticiler şampiyonasının yanında, kendisinin en önemli hedefinin sürücüler şampiyonasında üçüncü olmak olduğunu söyledi.

Şu anda Miller, son dünya şampiyonu Joan Mir'in 28 puan arkasında dördüncü sırada yer alıyor.

2021'de iki galibiyet alan Miller, "Şurası kesin ki bu sene şampiyonada ilk üçte yer alma şansım var."

"Yaşadığımız iniş ve çıkışlarla beraber bunu başarmak inanılmaz olurdu."

"İyi bir durumda olduğumu hissediyorum, son birkaç hafta sonunda - aynı geçen senenin başında olduğu gibi - her şeyi yapabileceğimi hissediyorum."

"Sadece her şeyi bir araya getirmeliyim. Zor olan şey buydu ancak bunu daha önce yapabildik ve bir daha yapacağız."

"Bu nedenle son üç yarışa doğru ilerlerken ihtiyacım olan maksimum puanı almam ve yarış boyunca yukarıda olmam çok önemli, ana hedefim bu, çünkü bu sene yapılan yarışların neredeyse tamamında hızlı olduğumuzu göstermeyi başardık."

"Olay tamamen bunu Pazar günü yapıp yapamayacağımızla alakalı." dedi.