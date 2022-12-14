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MotoGP Haberler

Miller: "Ducati'de geçirdiğim süre, MotoGP kariyerimde dönüm noktası oldu"

Dört kez MotoGP yarış galibi Jack Miller, 2023'te KTM'ye katılmak için takımdan ayrılmasının ardından; Ducati'ye binmenin kariyerinde bir 'dönüm noktası' olduğunu açıkladı.

Zeynep Taş
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Miller: "Ducati'de geçirdiğim süre, MotoGP kariyerimde dönüm noktası oldu"
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Avustralyalı sürücü, Valencia'daki sezon finalinde İtalyan takımıyla geçirdiği zamanın 'harika bir yolculuk' olduğunu söyledi.

Miller, 2014'te Moto3'te Ajo takımı için yarışmıştı ve şampiyonada ikinciydi. Miller, Brad Binder ile birlikte gelecek yıl KTM'ye geri dönecek.

2021'de Pramac'tan terfi eden Miller, Ducati'nin fabrika ekibiyle geçirdiği iki sezonun ardından 'farklı bir şey' umduğunu belirtti. 

Geçen ayki Valencia Grand Prix'sinin duygusal bir hafta sonu olup olmadığı sorusuna Miller, "Hayır, kesinlikle değildi."

“Bu daha önce de başıma geldi, bir daha başıma gelir mi bilmiyorum ama güzel bir yolculuktu."

“Ben ve kariyerim için bir dönüm noktası oldu."

“Ducati'ye gelene kadar, ıslak zeminde aldığım galibiyet ile bir podyumum vardı ve şimdi 20 küsür podyumum oldu."

Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing

Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

“Harika bir yolculuktu, çok şey öğrendim ve motosikletin çok farklı konfigürasyonlarıyla çalıştım, bu yüzden kendimi işlerin bu tarafına bağlı hissediyorum."

“Bu kararın arkasındaki tüm sebep, farklı ve yeni bir şey istememdi. Bunu KTM'de bulduğumu düşünüyorum."

“Nihayetinde bu, benim kararımdı." dedi.

Miller, 2021 sezonu için fabrika takımına geçmeden önce 2018'de Pramac ile Ducati'ye katıldı.

Daha önce yalnızca Marc VDS Honda ile Assen'de düzenlenen 2016 Dutch TT yarışını kazanan Miller, Ducati ile geçirdiği beş yılda 3 galibiyet ve 21 podyum elde etti. 

Miller, Ducati'deki son yarışı olan Valencia GP'de 23. turda dördüncü olarak ilerlerken kaza yaptı ve yarıştan çekilmek zorunda kaldı. 

Yarıştan sonra, sezon sonrası testinde ilk kez KTM RC16'ya bindi, genel klasmanda 17. oldu ve 0.755 saniye geride kaldı.

Ducati'de yerini, Gresini'de Dünya Şampiyonu Francesco Bagnaia'ya takım arkadaşlığı yapan Enea Bastianini aldı.

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