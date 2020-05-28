Miller, Ducati ile yarışmaktan dolayı "heyecanlı"

25 yaşındaki Miller, Çarşamba günü yapılan açıklamada Ducati'nin yeni sürücüsü olarak açıklandı. Ducati'nin uydu takımı olan Pramac'ta yarışan Miller, geçen sene beş kez podyuma çıkmıştı.

Miller aynı zamanda, Borgo Pangiale merkezli takımın gelecek sezon için takımına kattığı ilk isim oldu. Finansal anlaşmalar sebebiyle Andrea Dovizioso ile olan sözleşmeler durma noktasına gelirken, Dovizioso'nun takım arkadaşı Danilo Petrucci'nin bir sonraki senede takım ile yarışacağı ise belirsizliğini koruyor.

Avustralyalı pilota göre Yamaha'nın Maverick Vinales ve Fabio Quartararo, Suzuki'nin ise Alex Rins ve Joan Mir'i takımlarına katmaları ile beraber dönemsel bir değişim yaşandı ve genç sürücülere verilen önem arttı - bununla beraber Miller, Ducati'nin yeteneklerine güvenmesinden dolayı memnun.

Kendi resmi websitesinde yazdığı yazıda Miller şunlardan bahsetti: "Geçtiğimiz seneleri hatırlıyorum, MotoGP'nin sürücü marketi kısa vadede bir çalkantıya girdi, çünkü Marc uzun süredir yenilmesi gereken adam konumundaydı."

"O, benden birkaç yaş daha büyük, ancak en başta onun rakipleri Valentino [Rossi], Jorge [Lorenzo] ve Dani [Pedrosa] gibi daha tecrübeli isimlerdi."

"Ancak şimdi işler değişti. Yamaha, benimle yaşıt olan Maverick'e sahip. Suzuki ise Alex ve Joan'a sahip ve ben, Ducati'nin beni kendi genç sürücüsü olarak, buralarda birkaç senedir olan ancak hâlâ genç olan isim olarak görmesini istiyordum. Marc hepimizin gelmek istediği noktada, bu yüzden tüm markaların amacı ona yakın bir yerde olmak."

"Ducati'nin beni, bu yaş aralığındaki insanlara karşı yarışacakları ve ilerideki yıllarda Marc'a karşı yarışacakları isim olarak görmeleri gerçekten çok heyecan verici bir şey."

Miller 2018'de Honda motosikletli bir takımdan Ducati motosikleti kullanan bir takıma geçti. Pramac'ta bir sene daha eski olan Desmosedici GP17 ile yarışmaya başlayan Miller, Petrucci'nin fabrika takımına geçmesi ile beraber 2019 sezonunda GP19 ile yarıştı.

Avustralyalı pilot, iki sezon boyunca Pramac ile çalışmasının kendisi, sürüş stili ve spor ile ilgili pek çok şeyi öğrenmesinde büyük bir yardım sağladığını belirtti.

Miller açıklamasına şu şekilde devam etti: "Onlar benim daha komple bir pilot ve insan olmama yardımcı oldular, orada geçirdiğim zamanı çok sevdim. Bana çok fazla şey kattılar. Şu anda, daha iyi bir noktaya gelebilmek için, hiç olmadığım kadar hırslıyım ve buradaki en fazla verimi almaya çalışıyorum."

"Pramac'taki çalışanlar fabrika takımı ile çok yakın bir ilişkiye sahiplerdi ve bu yüzden fabrika sürücülerinin nasıl olmaları, nasıl çalışmaları gerektiğini öğrendim."

"Bu durum yarışa olan bakış açımı büyük bir şekilde etkiledi. Öğrenmem gereken bir çalışma yöntemi vardı, bu da takımın ve motosikletin nasıl çalıştığı ile ilgili daha çok etki yaratma üzerindeydi. Kısaca dah çok sorumluluk alma üzerineydi. Bunu öğrenmekten çok keyif aldım."