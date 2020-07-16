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MotoGP / Son dakika

Miller: "Ducati, fabrika takımına geçmeden önce daha iyisini yapmamı istiyor"

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Miller: "Ducati, fabrika takımına geçmeden önce daha iyisini yapmamı istiyor"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
16 Tem 2020 10:54

Jack Miller, Ducati'nin 2020 yılında kendisinden bir adım atmasını beklediğini ancak bu beklentilerin 2021'de fabrika takımına geçeceğinin açıklanmasından önce bile var olduğunu belirtti.

Jack Miller, geçen yıl Pramac Ducati ile katıldığı 19 yarışta beş podyum almayı başardı ve sezonu sekizinci sırada noktaladı.

Miller, 2021 yılında Tech3 KTM'e katılacak olan Danilo Petrucci'nin yerine Ducati fabrika takımına katılacak. Fakat bunun, kendisinden beklenenler konusunda bir fark yaratmadığına inanıyor.

Jerez'de gerçekleştirilecek iki İspanya yarışı öncesi yapılan testin ardından konuşan Miller, “Sakinim, ama elbette bir beklenti de var."

“Fabrika takımına geçiş yapmak benim için büyük bir onur. Ama zaten beklenti vardı."

“Geçen yıl beş podyum yaptık, sanırım bu yıl bir adım daha atmam ve şampiyonada daha yüksek sonuçlar almam bekleniyor."

“Biraz daha fazla beklenti var, ama bunu kabul ediyorum... Bu özel bir sezon, Mart yerine şimdi Jerez'de başlıyor. Yani çok garip şeyler var."

“En büyük şey de çok fazla yarış olmaması. Sadece sakin olmalıyız, fırsatımız olduğunda elimizden geleni yapmalıyız çünkü bir kaza veya bir yarış dışı, önemli puanların kaybı anlamına gelecek." dedi.

Miller, Jerez'de gerçekleştirilen testte sekizinci oldu ve Yamaha'dan Maverick Vinales'in 0.555 saniye ardında kaldı.

Miller'ın motosikletinde bir ara yangın çıktı ve Avustralyalı sürücü bu olayla ilgili, "Kaplamada biraz yangın vardı. Bence bu, başlangıçta olabilecek sorunlardan biri. Dört ayın ardından herkesin üzerinde biraz pas var. Ama sanırım bunu yoluna sokmayı başardık." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Jack Miller
Editör Lewis Duncan

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