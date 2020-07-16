Miller: "Ducati, fabrika takımına geçmeden önce daha iyisini yapmamı istiyor"

Jack Miller, geçen yıl Pramac Ducati ile katıldığı 19 yarışta beş podyum almayı başardı ve sezonu sekizinci sırada noktaladı.

Miller, 2021 yılında Tech3 KTM'e katılacak olan Danilo Petrucci'nin yerine Ducati fabrika takımına katılacak. Fakat bunun, kendisinden beklenenler konusunda bir fark yaratmadığına inanıyor.

Jerez'de gerçekleştirilecek iki İspanya yarışı öncesi yapılan testin ardından konuşan Miller, “Sakinim, ama elbette bir beklenti de var."

“Fabrika takımına geçiş yapmak benim için büyük bir onur. Ama zaten beklenti vardı."

“Geçen yıl beş podyum yaptık, sanırım bu yıl bir adım daha atmam ve şampiyonada daha yüksek sonuçlar almam bekleniyor."

“Biraz daha fazla beklenti var, ama bunu kabul ediyorum... Bu özel bir sezon, Mart yerine şimdi Jerez'de başlıyor. Yani çok garip şeyler var."

“En büyük şey de çok fazla yarış olmaması. Sadece sakin olmalıyız, fırsatımız olduğunda elimizden geleni yapmalıyız çünkü bir kaza veya bir yarış dışı, önemli puanların kaybı anlamına gelecek." dedi.

Miller, Jerez'de gerçekleştirilen testte sekizinci oldu ve Yamaha'dan Maverick Vinales'in 0.555 saniye ardında kaldı.

Miller'ın motosikletinde bir ara yangın çıktı ve Avustralyalı sürücü bu olayla ilgili, "Kaplamada biraz yangın vardı. Bence bu, başlangıçta olabilecek sorunlardan biri. Dört ayın ardından herkesin üzerinde biraz pas var. Ama sanırım bunu yoluna sokmayı başardık." dedi.