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MotoGP / Avusturya GP / Son dakika

Miller: "Dovizioso'nun aldığı galibiyet, onun 'gerçek bir şampiyon' olduğunu gösteriyor"

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Miller: "Dovizioso'nun aldığı galibiyet, onun 'gerçek bir şampiyon' olduğunu gösteriyor"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Jack Miller, Andrea Dovizioso'nun sezon sonunda takım ayrılacağını açıkladıktan birkaç gün sonra Avusturya'da kazanmasının, İtalyan sürücünün "gerçek bir şampiyon" olduğunu gösterdiğine inanıyor.

Red Bull Ring'de gerçekleştirilen MotoGP yarışı öncesinde Dovizioso'nun 2020 sezonunun ardından Ducati'den ayrılacağı açıklandı ve İtalyan sürücü, gelecek için herhangi bir B planına sahip olmadığını da kabul etti.

Ducati, Red Bull Ring'de yine üstün bir performans sergiledi ve buradaki galibiyet serisini devam ettirdi.

Galibiyet savaşı Jack Miller, Dovizoso ve Joan Mir arasında geçerken, zafer Dovizioso'nun oldu.

Yarışı üçüncü sırada bitiren Miller, kendi performansını eleştirdi ve Dovizioso'dan övgüyle bahsetti.

Miller, "Brno'da ben 9. ve Dovi 11. olmuştu. bu yüzden ikimiz için de harika bir dönüştü. Ancak Çek Cumhuriyeti oldukça özel bir hafta sonuydu. Avusturya'da bütün hafta sonu iyi pozisyonlar için savaşmak güzeldi. Takım gerçekten çok çalışıyor, Ducati gerçekten çok fazla çaba gösteriyor."

"Bu yüzden onları duble ile ödüllendirmeyi çok isterdim, ama bunu beceremedim. Ama olan şey bu ve Dovi'ye tebrikler. Yaşanan tüm bu şeylerin onun için kolay olmadığını biliyorum. Bu sonuç onun gerçek bir centilmen olduğunu ve aynı zamanda gerçek bir şampiyon olduğunu gösteriyor." dedi.

 

Yarış yeniden başladıktan sonra Miller, yeni set orta lastiği kalmadığı için yumuşak ön lastiklerle sürüş yaptı. Başlangıçta tutuş avantajı olsa da, 10. turda liderliği Dovizioso'ya bıraktı.

Red Bull Ring'deki ilk podyumunu alan Miller, "Burası için 20 tur oldukça uzun bir süre. Yumuşak lastikler geçmekten başka seçeneğim yoktu. Ya hiç kullanmadığım serti seçecektim ya da birkaç tur attığım yumuşak lastiği. Farkı açmaya çalıştım ama gerçekten işe yaramadı, bunun üzerinde çalışmam gerekebilir."

"Farkı bir saniyeye kadar çıkarmayı başardım, ancak uzun süre bunun üstünde tutamadım. Ön tarafı sıcak tuttum, elimden geldiğince korumaya ve yönetmeye çalıştım."

"Dovi ile kalabileceğimi düşündüm. Ama sonra Joan'a karşı yerimi korumaya karar verdim ve Joan'a karşı yerimi savunmaya çalışırken de küçük bir hata yaptım."

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Avusturya GP
Pilotlar Andrea Dovizioso Şimdi al , Jack Miller
Takımlar Ducati Team Şimdi al
Editör Lewis Duncan

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